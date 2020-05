Wenn ein Kind nicht im Testament steht

Frage: Meine Mutter war in zweiter Ehe im gesetzlichen Güterstand verheiratet. Nun ist sie und kurz darauf auch der Ehemann verstorben. Es gibt ein Testament, in dem sie sich gegenseitig zu alleinigen Erben eingesetzt haben, also dass der Letztlebende den Erstverstorbenen allein beerbt. Nacherbe soll mein Bruder sein. Weitere Geschwister gibt es nicht. Ich werde noch nicht mal als enterbt erwähnt. Müsste das nicht im Testament vermerkt werden? Steht mir nicht ein Pflichtteilsanspruch vom Nacherben, nämlich meinem Bruder zu? Und wenn ja zu wie viel Prozent beziehungsweise ein Viertel oder ein Achtel? Es geht um 100.000 Euro. Wird die Summe vom ganzen Vermögen berechnet oder nur von der Hälfte, da der Mann ja nicht mein leiblicher Vater war?

Dr. Max Braeuer: Es ist sicher eine bittere Erfahrung, wenn die Mutter verstorben ist und sich bei der Testamentseröffnung ergibt, dass eines der Kinder darin nicht einmal erwähnt ist. Von Rechts wegen ist das aber auch nicht erforderlich. Wenn in dem Testament eines der Kinder als Erbe eingesetzt ist, dann sind automatisch alle anderen Kinder enterbt, auch wenn sie nicht erwähnt werden. In Ihrem Falle geht es darum aber noch nicht einmal. Als Ihre Mutter verstarb, war sie verheiratet. Durch ihre letztwillige Verfügung, die in dem gemeinschaftlichen Testament enthalten war, hat sie ihren Ehemann zum Alleinerben eingesetzt. Damit sind also nicht nur Sie, sondern auch Ihr Bruder von der Mutter enterbt worden. Allerdings wirkt sich diese Enterbung beim Bruder ganz anders aus als bei Ihnen. Er konnte damit rechnen, beim Tod des Stiefvaters das gesamte Vermögen der elterlichen Familie zu erben. Für Sie stand fest, dass Sie auch vom Stiefvater nichts erben würden.

Ihre eigentliche Benachteiligung ist also erst beim Tode des Stiefvaters eingetreten. Ihr Bruder ist bevorzugt worden, und diese Bevorzugung ist endgültig. Da Sie mit dem zweiten Ehemann Ihrer Mutter nicht verwandt sind, haben Sie nach dessen Tod keinen gesetzlichen Erbanspruch und in Folge dessen auch keinen Pflichtteilsanspruch. Den Pflichtteilsanspruch gibt es nur im Zusammenhang mit dem ersten Todesfall, also dem Tod Ihrer Mutter.

Sie sprechen davon, dass es um 100.000 Euro gehe. Das ist vermutlich der Betrag, den Ihr Stiefvater hinterlassen hat. Auf diesen Betrag kommt es nicht an. Für Sie allein entscheidend ist, welches Vermögen Ihre Mutter bei ihrem Tod hatte, das sie dann an ihren Witwer vererbt hat. Nur von dem Vermögen Ihrer Mutter, das möglicherweise wesentlich kleiner war als 100.000 Euro, steht Ihnen ein Pflichtteil zu und dieser ist nicht besonders hoch. Ohne ein Testament hätte der Witwer Ihrer Mutter die Hälfte von deren Vermögen geerbt, ihre beiden Kinder jeweils ein Viertel. Der Pflichtteilsanspruch ist nun die Hälfte dieses gesetzlichen Erbteils, also ein Achtel. Bei einem Wert des Nachlasses von 100.000 Euro würde sich Ihr Pflichtteilsanspruch also auf 12.500 Euro belaufen. Lag ihr Vermögen darunter, so wird es entsprechend weniger sein.

Den Pflichtteilsanspruch muss Ihnen Ihr Bruder auszahlen. Diese Verpflichtung hätte zwar ursprünglich den Witwer getroffen. Ihr Bruder hat seinen Stiefvater jedoch allein beerbt und damit auch die Pflichtteilslast. Er ist nun verpflichtet, Ihnen genau Auskunft darüber zu erteilen, was Ihre Mutter hinterlassen hatte.

