Gehört verschenktes Guthaben zum Pflichtteil?

Leserfrage: Mein Vater ist im April 2017 verstorben. Es gab ein Berliner Testament, wonach meine beiden Geschwister und ich enterbt waren. Nun verkauft meine Mutter das Dreifamilienhaus und hat auch schon einiges an Schmuck veräußert. Da ich nun befürchte, dass meine Mutter den Erlös aus dem Hausverkauf ebenfalls verschenken wird, möchte ich noch innerhalb der Frist von drei Jahren meinen Pflichtteil aus der Erbschaft von meinem Vater beanspruchen. Wenn ich nun eine Vermögensaufstellung anfordere, kann ich da auch die Kontoauszüge von den Bankkonten zum Zeitpunkt des Todes von meinem Vater anfordern, oder ist das in den letzten zwei Jahren verschenkte und ausgegebene Guthaben nun aus dem Pflichtteil raus?

Dr. Max Braeuer: Durch das Berliner Testament sind Sie und Ihre Geschwister nicht wirklich enterbt worden. Ihre Erbschaft ist nur aufgeschoben. Nach dem Tode des Vaters hat die Mutter zunächst alles geerbt und Sie in Ihre Geschwister in der Tat nichts. Nach dem Tod der Mutter werden die Kinder aber alles erben, was sie hinterlässt, auch den Nachlass des Vaters. Ein abweichendes Testament kann sie nicht mehr machen, denn das Berliner Testament ist nach dem Tod des Vaters bindend geworden.

Was beim Tode der Mutter von ihrem Vermögen noch übrig sein wird, steht heute noch nicht fest. Sie kann nur vererben, was bei ihrem Lebensende tatsächlich noch vorhanden ist. Was sie bis dahin mit ihrem Vermögen macht, steht in ihrem freien Belieben. Das gilt ohnehin für die Vermögensgegenstände, die sie schon vorher besessen hat. Aber auch bei dem Erbe gibt es keine Bindung. Sie ist niemandem zur Rechenschaft verpflichtet, was sie mit ihrem Vermögen macht. Das Vermögen kann sich also auch noch verringern.

Ihre Mutter kann deshalb auch ein Haus veräußern, unabhängig davon, ob sie es geerbt hat oder schon vorher besessen hatte. Mit dem Verkauf vermindert sich ihr Vermögen allerdings zunächst nicht. Anstelle des verkauften Hauses befindet sich ja dann der Erlös in ihrem Vermögen. Was sie mit dem Erlös macht, unterliegt wiederum auch keiner Kontrolle. Hier gibt es nur eine Ausnahme. Ihre Mutter ist nicht berechtigt, Vermögensgegenstände zu verschenken und auf diese Weise den zukünftigen Erbanspruch ihrer Kinder zu verringern. Nach ihrem Tode können Sie von den Personen, die beschenkt worden sind, die Geschenke zurückverlangen.

Wenn Sie schon jetzt etwas aus dem Nachlass Ihres Vaters sichern wollen, dann steht Ihnen das Recht zu, von Ihrer Mutter den Pflichtteil zu verlangen. Dieser Pflichtteilsanspruch wird erst Ende 2020 verjähren. Was Ihre Mutter seither verschenkt hat, spielt keine Rolle, weil es den Pflichtteilsanspruch nicht mehr verringern kann. Wenn Sie Zweifel haben sollten, dass die Aufstellung Ihrer Mutter korrekt ist, dann können Sie zwar nicht die Vorlage von Bankauszügen verlangen. Sie können aber darauf bestehen, dass das Nachlassverzeichnis von einem Notar aufgenommen wird. Dieser Notar wird sich dann die Bankauszüge zeigen lassen.

