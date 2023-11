Surface deutlich reduziert: Die besten Laptop-Angebote am Cyber Monday

Auch in der Cyber Week gibt es Laptops bekannter Marken zu deutlich reduzierten Preisen. Wir haben uns einige Angebote angeschaut.

In Augenschein nehmen und ausprobieren ist vor dem Kauf immer eine gute Idee, sagen Experten.

Angebote ab Cyber Monday Starke Rabatte bei Lenovo, HP und Co. – beste Laptop-Deals

Berlin.

Die Black Week ist zu Ende – mit der jetzt beginnenden Cyber Week gibt es in vielen Online-Shops aber weiter gute Angebote.

Bekannte Marken wie Samsung oder Lenovo sind ab Cyber Monday dabei und locken mit Spitzen-Angeboten

Wir haben uns einige der Laptop-Deals angeschaut und hier für Sie aufgelistet

Ob für die Arbeit, die Schule oder fürs Gaming – in nahezu jedem Haushalt gibt es mittlerweile einen oder sogar mehrere Computer. Besonders beliebt sind mobile Geräte, umgangssprachlich auch Laptops genannt. Grob kann zwischen Apple-Geräten mit iOS-Betriebssystem und Windows-Rechnern unterschieden werden. Doch was sind die derzeit besten Geräte am Black Friday und der jetzt beginnenden Cyber Week?

Wir haben uns verschiedene Laptops angeschaut und die wichtigen Fakten aus Testberichten zusammengefasst. Gerade bei teureren Geräten lohnt sich der Vergleich. Wir haben die besten Angebote für Sie aufgelistet.

Die besten Laptops ab Cyber Monday: Microsoft, Samsung und Co. stark reduziert

➣ Microsoft Surface Laptop Studio 2 mit 16GB RAM *

➣ 2.299 statt 2.719 Euro (-15 %)

Der Microsoft Surface Laptop Studio 2 bietet mit Intel Core i7 Prozessoren der 13. Generation auf der Intel Evo Plattform unglaubliche Leistung für anspruchsvolle Workloads. Das Gerät ist im Studio-, Laptop- oder Stage-Modus nutzbar und verfügt über einen werkseitig kalibrierten 14,4-Zoll PixelSense Flow Touchscreen mit Dolby VisionIQ. Die Grafik wird durch Intel Iris Xe oder NVIDIA RTX-Grafikkarten unterstützt. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden und Fast Charging ist er ein leistungsstarker Begleiter für den ganzen Tag.

Weitere Top-Angebote für Laptops

Laptops in der Cyber Week: Die Testsieger im Angebot

Am Cyber Monday: Laptop-Angebote unter 500 Euro

Laptop-Deals ab 500 Euro in der Cyber Week

Deals bei Gaming-Laptops am Cyber Monday

Hightech-Laptop: Das MacBook Pro in der Cyber Week

Jetzt für 2.229 Euro

Bei Amazon bestellen

Highlights: Das MacBook Pro ist mit dem neuen Apple M3 Chip ausgestattet, der eine 8-Core CPU mit einer Kombination aus Performance- und Effizienzkernen bietet, sowie eine 10-Core GPU mit hardwarebeschleunigtem Raytracing. Es verfügt über ein 14,2“ Liquid Retina XDR Display, das eine native Auflösung von 3024 mal 1964 Pixeln bietet und eine XDR-Helligkeit von bis zu 1600 Nits erreichen kann. Mit der Promotion-Technologie unterstützt das Display adaptive Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz, was für eine flüssige Darstellung sorgt.

Gut zu wissen: In Tests wird die Leistung des MacBook-Pro, insbesondere die des M3 Chips, hervorgehoben, die sowohl für professionelle Anwendungen als auch für Multitasking-Aufgaben mehr als ausreichend ist. Gelobt wird auch die Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden Filmwiedergabe, was das MacBook auch ideal für den mobilen Einsatz macht.

Angebot am Cyber Monday: Das Lenovo IdeaPad 5 Pro

Jetzt für 699 statt 929 Euro (-25%)

Bei Notebooksbilliger.de bestellen

Highlights: Das Lenovo IdeaPad 5 Pro ist ein Notebook, das mit einem 16-Zoll-Display ausgestattet ist und eine hohe Auflösung von 2880 mal 1800 Pixeln bietet. Angetrieben wird es von einem AMD Ryzen 5 5600H Prozessor, der Geschwindigkeiten von bis zu 3,3 GHz erreichen kann. Es verfügt über 16 GB Arbeitsspeicher und eine 512 GB SSD, die für eine reibungslose Performance und schnelle Speicherzugriffe sorgt. Als Betriebssystem ist Windows 11 Home vorinstalliert.

Gut zu wissen: In Testberichten wird das Lenovo IdeaPad 5 Pro für sein scharfes und entspiegeltes Display gelobt, das für ideal für Arbeiten unter verschiedenen Lichtbedingungen eignet. Die Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden ermöglicht einen langen Einsatz ohne ständiges Aufladen, ideal für unterwegs.

Laptop in der Cyber Week: Samsung Galaxy Book 3 Ultra

Jetzt für 849 statt 899 Euro (-6%)

Bei Amazon bestellen

Highlights: Das Samsung Galaxy Book3 Ultra ist ein leistungsstarkes Notebook mit einem OLED-Display, das fast alle Farbräume zu 100 Prozent darstellt. Es ist mit einem Intel i7-13700H Prozessor ausgestattet, der eine Grundfrequenz von 2,4 GHz und eine Turbofrequenz von bis zu 5,0 GHz bietet. Mit 16 GB Arbeitsspeicher und einer 512 GB SSD ist es für anspruchsvolle Aufgaben gerüstet. Die Grafikleistung des Laptops wird durch eine NVIDIA GeForce RTX 4050 mit sechs GB dediziertem Grafikspeicher unterstützt, was das Notebook auch für grafikintensive Anwendungen attraktiv macht.

Gut zu wissen: In den Testberichten wird das helle und farbtreue OLED-Display hervorgehoben. Die Verarbeitung wird als hochwertig beschrieben und das Gerät bietet trotz seiner stolzen Größe von 15,9 Zoll eine gute Handhabung und ein Gewicht von nur 1,82 Kilogramm. Die Akkulaufzeit wird mit über 10 Stunden beim Abspielen von Full-HD-Videos angegeben. Kritikpunkte in Testberichten sind der große Mausersatz, der ungewollte Rechtsklicks verursachen kann und die als klein empfundene SSD-Festplatte.

