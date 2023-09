Amazon Prime: Alle Kosten im Überblick - Familie, Student, Rentner & Co.

Die Kosten für die Nutzung vkn Amazon Prime in Deutschland betragen im Monat 8,99 Euro.

Berlin. Disney, Netflix, Amazon Prime, DAZN, Sky und so weiter – wer überall dabei sein will, muss ganz schön tief in die Kasse greifen. Allein als Fußballfan muss man schon fast 100 Euro im Monat zahlen, damit man wirklich alle Spiele sehen kann. Apropos Fußball: Auch auf Amazon Prime Video liefen zu Corona-Zeiten noch die Spiele der Fußball-Bundesliga, inzwischen ist Deutschlands Elite-Liga aber nur noch im DAZN-Channel verfügbar. Und dafür muss man extra Geld drauflegen.

Aber auch ohne Fußball-Bundesliga gibt es zahlreiche Leistungen und Rabatte, wie etwa beim Amazon Prime Day, der im Oktober startet. Wie hoch sind die Kosten? Bekommen Studenten einen Rabatt? Wie kann ich meine Vorteile bei Amazon Prime mit der Familie teilen? Und gibt es einen Rabatt für Rentner? In diesem Artikel beantworten wir alle wichtigen Fragen und Antworten zu den Kosten von Amazon Prime.

Amazon Prime: Kosten für Online-Shop und Prime Video

Die Standardkosten für Amazon Prime in Deutschland und Österreich betragen 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Diese Mitgliedschaft bietet Zugang zu Prime Video, Prime Music, kostenlosem und schnellerem Versand und viele weitere Vorteile. Prime Video ist in der Standardmitgliedschaft enthalten und bietet Zugang zu einer Bibliothek von Filmen, Serien und exklusiven Amazon-Produktionen.

In Nachbarländern von Deutschland ist die Nutzung von Prime dagegen günstiger. Für Kunden in Belgien oder Luxemburg beträgt die Amazon Prime-Mitgliedschaft 5,99 Euro pro Monat oder 49 Euro pro Jahr.

Kosten für Amazon Prime Music und Music Unlimited

Während Prime Music in der Mitgliedschaft enthalten ist, ist Amazon Music Unlimited ein separater Service mit einer größeren Musikbibliothek, der zusätzliche Kosten verursacht.

Kosten für Studenten bei Amazon Prime

Studenten und Auszubildende zahlen für Prime nur 4,49 Euro pro Monat oder 44,90 Euro pro Jahr und müssen einen Nachweis ihrer Ausbildung erbringen, um diese vergünstigten Tarife zu erhalten. Weitere Informationen zu den Preisen bei Amazon Prime für Studenten, Schülern und Azubis finden Sie hier.

Amazon Prime: Kosten für Familien – Kann ich meinen Account teilen?

Eine häufig gestellte Frage betrifft die Möglichkeit, Amazon Prime-Vorteile mit Familienmitgliedern zu teilen. Hier bieten wir eine detaillierte Erklärung, wie Prime-Mitglieder bestimmte Vorteile mit einem zusätzlichen Familienmitglied in ihrem Amazon-Haushalt teilen können.

50 Prozent Rabatt auch für Rentner? Kosten für Bürgergeld-Empfänger

Einen speziellen Amazon-Prime-Rabatt für Rentner gibt es nicht. Sollte ihr Einkommen aber so niedrig sein, dass sie von der Rundfunkbeitragspflicht befreit sind oder einen Sozialpass haben, müssen sie für Amazon Prime nur die Hälfte zahlen. Das gleiche gilt auch für Bürgergeld-Empfänger. Dieser Service ist nur in Deutschland verfügbar. Informationen und die Anmeldung gibt es hier.

Teilen von Versandvorteilen bei Amazon Prime

Prime-Mitglieder haben die Möglichkeit, ihre Versandvorteile mit einem weiteren Haushaltsmitglied zu teilen. Allerdings können nur die Versandvorteile geteilt werden. Andere Prime-Vorteile wie Prime Video sollten eigentlich nicht geteilt werden, möglich ist dies dennoch. Allerdings sollten Sie bedenken, dass Sie dann die Accountdaten teilen müssen, was laut Nutzungsbedingungen von Amazon verboten ist. Darüber hinaus könnte jeder Dritte auch Ihre persönlichen Daten bei Amazon einsehen und Bestellungen darüber tätigen.

Schritte zum Teilen von Prime-Versandvorteilen

Navigieren Sie zu Ihrer Prime-Mitgliedschaft: Dies muss auf einem Desktop-Computer erfolgen, da die Option zum Teilen von Vorteilen auf Mobilgeräten, Smartphones oder Tablets nicht verfügbar ist. Wählen Sie "Meine Prime-Vorteile teilen": Diese Option befindet sich am unteren Rand der Seite. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein: Sie müssen den Namen und die E-Mail-Adresse des Familienmitglieds eingeben, mit dem Sie Ihre Vorteile teilen möchten. Dieses Mitglied muss ein Amazon-Konto haben. Senden Sie eine Einladung: Wählen Sie "Einladen", um das Familienmitglied dazu einzuladen, Ihre Prime-Versandvorteile zu teilen.

Das Teilen für Amazon Prime Video funktioniert eigentlich nur über den Weg, dass man neue Profile anlegt. Hier kann jeder Nutzer sechs Profile zum Teilen erstellen, muss dann aber auch wie oben beschrieben seinen Account freigeben. Hinzu kommt: Nur drei Profile können gleichzeitig streamen.

Einschränkungen und Bedingungen zum Teilen bei Amazon Prime

Beenden des Teilens: Prime-Mitglieder können das Teilen von Vorteilen jederzeit beenden, indem sie das entsprechende Kästchen markieren und "Entfernen" auswählen.

Prime-Mitglieder können das Teilen von Vorteilen jederzeit beenden, indem sie das entsprechende Kästchen markieren und "Entfernen" auswählen. Einschränkungen: Wenn Sie Amazon Prime über einen Drittanbieter abgeschlossen haben oder eine Prime Student-Mitgliedschaft besitzen, können Sie Ihre Vorteile nicht teilen.

Amazon Business Prime Kosten

Business Prime bietet spezielle Vorteile für Unternehmen, einschließlich schnellerem Versand und exklusiven Angeboten, zu unterschiedlichen Kosten, abhängig von der Unternehmensgröße. Insgesamt stehen drei Preis-Modelle zur Verfügung.

DUO-Modell: Ist kostenlos, geht aber nur in Verbindung mit einem bereits bestehenden Prime-Account. Allerdings fehlen Leistungen wie etwa Analyse zum Einkaufsverhalten. BASIC-Modell: Kostet 85 Euro im Jahr, exklusive Umsatzssteuer und kann von drei Nutzern verwendet werden. SMALL-Modell: Kostet 200 Euro im Jahr, exklusive Umsatzssteuer. Und kann von 10 Nutzern verwendet werden, darüber hinaus gibt es mehr Speicherplatz für den Upload von Dokumenten.

Alle Informationen und Details zu den Preisen für Amazon Business Prime finden Sie hier.

Monatliche und Jährliche Optionen

Prime-Mitglieder können wählen, ob sie monatlich oder jährlich bezahlen möchten, wobei die jährliche Zahlung eine Kostenersparnis bietet.

Weitere spezifische Dienste und ihre Kosten bei Amazon Prime

DAZN : Der Fußball-Streamingdienst ist nicht in der Standard-Prime-Mitgliedschaft enthalten und verursacht zusätzliche Kosten. Der DAZN-Kanal kostet etwa 20 Euro im Monat. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Fußballinteressierte lieber ein Abo direkt bei DAZN abschließen sollten, insbesondere, wenn sie Amazon auf einem Smart-TV nutzen. Denn die Menüführung der Amazon-Mediathek ist verbesserungswürdig, auf DAZN kommen Fans besser auf ihre Kosten. Und das zum gleichen Preis.

Streamingdienste wie Paramount+ sind auch auf Amazon Prime Video verfügbar - wenn auch gegen eine Zahlung von 7,99 Euro pro Monat. Die Preise variieren, mitunter gibt es manche Channels auch kostenlos und häufig kann man die Kanäle auch testen. Allerdings sollten Sie dann daran denken, auch wieder rechtzeitig zu kündigen. Amazon Prime Stick Kosten : Der Amazon Fire Stick muss separat erworben werden, aber Prime-Mitglieder haben Zugang zu exklusiven Inhalten.

: Der Amazon Fire Stick muss separat erworben werden, aber Prime-Mitglieder haben Zugang zu exklusiven Inhalten. Audible Kosten: Audible-Mitgliedschaft ist nicht in Prime enthalten und hat separate Kosten.

Kündigung und Rückerstattung von Amazon Prime

Die Mitglieder können ihre Amazon Prime-Mitgliedschaft jederzeit über die Seite "Prime-Mitgliedschaft" kündigen. Wenn Kunden ihre Prime-Vorteile nicht genutzt haben, haben sie Anspruch auf eine volle Rückerstattung ihrer aktuellen Mitgliedschaftsdauer.