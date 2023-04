Alkohol erhöht Sterberisiko: Analyse deckt auf - wie viel Sie pro Tag trinken sollten

Über Jahrzehnte deuteten wissenschaftliche Studien auf einen gesundheitsfördernden Effekt von moderatem Alkoholkonsum hin. Wer regelmäßig mäßig Alkohol trinkt, täte demnach seiner Gesundheit was Gutes und würde sogar länger leben. Eine neue Analyse von über 100 Studien aus 40 Jahren Forschung kam jetzt überraschend zu einem gegenteiligen Ergebnis.

Alkohol: So viel Gramm am Tag erhöht das Sterblichkeitsrisiko

Die Untersuchung ergab, dass das Risiko vorzeitig zu sterben, bei Frauen signifikant ansteigt, sobald sie 25 Gramm Alkohol am Tag konsumierten. Das entspricht etwa ein bis zwei Gläsern Wein oder ein bis zwei Gläser Bier (0,3 Liter). Bei Männern steigt das Risiko deutlich bei 45 Gramm Alkohol am Tag, – das heißt etwas mehr als drei Getränke. Lesen Sie auch: Ernährung: Frauen profitieren besonders von Mittelmeer-Küche

Ziel der Froschenden des "Canadian Institute for Substance Use Research" der Universität in Victoria war es nicht mit ihrem Bericht eine Empfehlung für Alkoholkonsum zu entwickeln. Es ging vorrangig darum, methodische Probleme aufzudecken, die in vielen älteren Beobachtungsstudien vorkommen.

Ältere Studien zu Alkoholkonsum hatten methodische Probleme

Die meisten dieser mehr als 100 Studien, an denen fast fünf Millionen Erwachsene teilnahmen, kamen nämlich zu dem Ergebnis, dass moderater Alkoholkonsum mit einer höheren Lebenserwartung zusammenhängt. Diese Untersuchungen berücksichtigen allerdings nicht, dass Menschen mit moderatem Alkoholkonsum bestimmte "Vorteile" gegenüber Menschen haben, die möglicherweise aus gesundheitlichen Gründen oder wegen eines früheren Alkoholproblems gar nicht trinken. Lesen Sie auch: Alkoholfreier Wein: Gesunder Genuss? Das müssen Sie wissen

"Wenn man diese ungesunden Gruppen mit denen vergleicht, die aktuell trinken, sieht es so aus, als ob die Trinker gesünder wären und eine geringere Sterblichkeit hätten", sagt Tim Stockwell einer der Studienautoren gegenüber der New York Times. Zumal moderate Trinker laut den Wissenschaftlern generell gesünder Leben würden. Demnach würden sie beispielsweise mehr Sport mache, bewusster essen und mehr auf ihre Gesundheit achten.

Nachdem Dr. Stockwell und seine Kollegen die methodischen Fehler aller Studien korrigiert hatte, zeigte sich: "Der angebliche gesundheitliche Nutzen des Trinkens schrumpft dramatisch und wird statistisch nicht mehr signifikant." (oli)

Q&A zum Thema Alkohol: Wie viel ist gesund und wer sollte auf Alkoholkonsum verzichten

Was ist Alkohol und wie wirkt er auf den Körper?

Alkohol ist eine chemische Substanz, die in Getränken wie Bier, Wein und Schnaps enthalten ist. Er wirkt auf das zentrale Nervensystem und kann Stimmungen, Emotionen und Verhalten beeinflussen. In moderaten Mengen konsumiert, kann Alkohol eine entspannende Wirkung haben. Bei übermäßigem Konsum kann es jedoch zu gesundheitlichen Problemen führen.

Gibt es eine "gesunde" Menge an Alkohol, die täglich konsumiert werden kann?

Es gibt keine allgemeingültige "gesunde" Menge an Alkohol, da individuelle Faktoren wie Alter, Geschlecht, Gewicht und allgemeine Gesundheit eine Rolle spielen. Einige Studien deuten darauf hin, dass ein moderater Alkoholkonsum gesundheitliche Vorteile haben kann, wie etwa eine Senkung des Risikos für Herzerkrankungen. Allerdings sollte der Alkoholkonsum immer im Einklang mit den individuellen Umständen und gesundheitlichen Bedenken stehen.

Was sind die Richtlinien für einen moderaten Alkoholkonsum?

Die Richtlinien für moderaten Alkoholkonsum variieren je nach Land und Gesundheitsorganisation. In Deutschland empfiehlt die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) für Männer maximal zwei Standardgläser (20g reinen Alkohol) und für Frauen maximal ein Standardglas (10g reinen Alkohol) pro Tag, mit mindestens zwei alkoholfreien Tagen pro Woche.

Welche gesundheitlichen Risiken sind mit übermäßigem Alkoholkonsum verbunden?

Übermäßiger Alkoholkonsum kann zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen, wie z.B. Leberschäden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schädigung des Nervensystems, Krebs und psychischen Erkrankungen. Darüber hinaus kann Alkoholabhängigkeit sowohl körperliche als auch psychische Folgen haben und das soziale Umfeld beeinträchtigen.

Gibt es Situationen, in denen man keinen Alkohol konsumieren sollte?

Ja, es gibt bestimmte Situationen, in denen Alkoholkonsum vermieden werden sollte. Dazu gehören Schwangerschaft, Stillzeit, die Einnahme von Medikamenten, die mit Alkohol interagieren können, sowie vor oder während der Bedienung von Fahrzeugen oder Maschinen. Personen mit bestimmten gesundheitlichen Problemen oder einer Vorgeschichte von Alkoholmissbrauch sollten ebenfalls auf Alkohol verzichten oder ihren Konsum mit ihrem Arzt besprechen.