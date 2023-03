Sonnencreme 50 plus im Test: Die besten Produkte für Ihren Urlaub

Die Preise der Testsieger Sonnencreme 50 plus: Die besten Produkte 2023 mit Top LSF

Berlin. Die Tage werden wieder länger und die Anzahl der Sonnenstunden nimmt zu – der Frühling und bald auch der Sommer stehen vor der Tür. Aktivitäten in der Natur oder auch die Planung für einen Urlaub stehen jetzt in einigen Haushalten an. Dabei sollte man auch wichtige Kleinigkeiten nicht vergessen. Hierzu zählen etwa eine gut bestückte Reiseapotheke oder ein zuverlässiger Sonnenschutz. Die Sommer werden immer heißer und sonniger – damit nimmt auch die UV-Belastung zu. Umso wichtiger wird das Thema Sonnenschutz – nicht nur im Urlaub.

Sonnencreme und Lichtschutzfaktor: Die besten Produkte im Test der Stiftung Warentest

Die gute Nachricht: Eine gute Sonnencreme muss nicht teuer sein. Im Test der Stiftung Warentest triumphieren 2023 die Sonnencreme-Produkte von Lidl und Co. Die Auswahl an Sonnenschutzmitteln ist riesig – und nicht jedes Produkt ist auch für jeden das Passende. Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl einer Sonnencreme sind die Inhaltsstoffe. Parfüm oder mineralische UV-Filter können ein Ausschlusskriterium sein. Primär den Inhaltsstoff Octocrylen sehen viele Experten in Sonnencremes äußerst kritisch. Im eben verlinkten Beitrag klären wir auf.

Sonnencreme-Test 2023: Das sind die besten Sonnenschutzmittel

Ebenso von Bedeutung bei einer Sonnencreme ist der Lichtschutzfaktor (LSF). Dieser ist eine Kennzahl – die angibt – wie lange ein Mensch in der Sonne verweilen kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Zum Beispiel bedeutet ein Lichtschutzfaktor von 50, dass man 50-mal länger in der Sonne verweilen kann, als wenn man keinen Sonnenschutz trägt. Es ist wichtig zu beachten, dass der LSF nur den Schutz vor UVB-Strahlen misst und nicht vor UVA-Strahlen – diese können ebenso Hautschäden verursachen.

Hauttyp Eigenschaften LSF Typ I Sehr helle Haut, blondes oder rotes Haar, Sommersprossen, verbrennt schnell, bräunt nie 50+ Typ II Helle Haut, blondes oder hellbraunes Haar, verbrennt schnell, bräunt langsam 30-50 Typ III Haut von mittlerer Farbe, dunkles Haar, verbrennt manchmal, bräunt langsam 20-30 Typ IV Olivenfarbene oder bronzefarbene Haut, dunkles Haar, verbrennt selten, bräunt leicht 15-20 Typ V Dunkle Haut, dunkles Haar, verbrennt nie, bräunt leicht 10-15 Typ VI Sehr dunkle Haut, schwarzes Haar, verbrennt nie, bräunt leicht 10 oder weniger

Sonnencreme LSF 50 plus: Die Testsieger der Stiftung Warentest gibt es für unter 10 Euro

Umso wichtiger ist die Wahl des richtigen Lichtschutzfaktors für den jeweiligen Hauttyp. Je heller Ihre Haut ist, desto höher sollte der Lichtschutzfaktor sein. Wer empfindliche Haut hat oder anfällig für einen Sonnenbrand ist, sollte einen höheren Lichtschutzfaktor verwenden. Für Kinder wird in der Regel ein LSF von 50 oder höher empfohlen – ihre Haut sehr empfindlich ist. Die Stiftung Warentest hat 2022 mehrere Sonnenschutzmittel geprüft – darunter auch 50-Plus-Sonnencremes. Die folgenden drei Testsieger sind zu empfehlen:

Das "Sundance MED Sonnenspray" von DM

Die "Cien Sun Kids Sonnencreme" von Lidl

Die "Lavozon Kids Med Sonnenmilch" von Müller

Alle drei Sonnencreme-Produkte können im lokalen Handel erworben werden. DM bietet sein Produkt auch über den eigenen Online-Shop an. Der LSF wird bei allen drei Sonnenschutzmitteln eingehalten. Auch kritische Inhaltsstoffe konnten im Test der Stiftung Warentest nicht nachgewiesen werden. Punkten können die Sonnencremes der Einzelhändler zudem im Preis. Zwischen 2,50 Euro (Lidl) und sieben Euro (DM) werden für die Sonnenschutzmittel fällig. Im Produkttest von "Alles Beste" können auch Markenprodukte überzeugen.

Sonnencreme mit LSF 50 plus im Test: Testsieger überzeugt mit UV-Filter und Formulierung

Testsieger von "Alles Beste" ist die Sonnencreme "Ambre Solaire Sensitive expert" (LSF 50+) von Garnier. Die Tester loben den vielseitigen UV-Filter-Mix sowie die parfümfreie Formel. Die Creme lässt sich leicht auftragen und es entsteht kein weißer Film auf der Haut. Preislich liegt die Sonnencreme von Garnier im Mittelfeld. Der Online-Händler "Otto" hat die Sonnencreme von Garnier aktuell für rund 10 Euro* im Sortiment. Einen kleinen Kritikpunkt haben die Tester aber: Die Sonnencreme ist etwas klebrig.

Ebenfalls ein Testsieger im Test von "Alles Beste" ist die "Intense Protect Sonnenfluid LSF 50+" von "Avène". Die Sonnencreme aus der Apotheke kostet über 20 Euro – bietet dafür aber auch einen umfangreichen Schutz. Laut "Alles Beste" reicht die Schutzwirkung bis zum Infrarotspektrum und bietet damit einen umfangreichen Zellschutz. Die Textur lässt sich gut auf der Haut verteilen und ist parfümfrei sowie Duft-neutral. Die Sonnencreme mit LSF 50 plus eignet sich daher auch für empfindliche Haut.

Sonnencreme mit LSF 50+ für über 20 Euro: Für wen sich die teuren Markenprodukte eignen

Online zu kaufen gibt es die Sonnencreme von Avène über die Online-Parfümerie "Parfüms Club"* – Alternativ haben auch viele lokale Apotheken das Produkt im Sortiment. In selben Preissegment bewegt sich die Sonnencreme "Sun Sensitive Gel-Creme" von Daylong. Auch dieser Sonnenschutz hat einen LSF von 50 plus und eignet sich laut "Beste Produkte" ideal für Verbraucher mit sensibler und zu Allergien neigender Haut. Das Produkt ist fett- und duftfrei und überzeugt im Test mit einer modernen UV-Filter-Kombi sowie einer leichten Konsistenz.

Das Fazit zum Test: Eine gute Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 oder 50 plus muss nicht teuer sein. Gute Produkte gibt es schon ab 2,50 Euro im lokalen Handel. Im Test der Stiftung Warentest haben sich die Eigenmarken von Lidl und Co. bewährt. Für bestimmte Personengruppen – etwa Menschen mit sensibler Haut oder Allergien – kann sich der Weg in die Apotheke lohnen. Die Markenprodukte sind deutlich teurer – dafür aber sehr gut verträglich und im Test hochwirksam im Hinblick auf den UV-Schutz.

Was ist Sonnencreme und wie wirkt sie auf der Haut?

Sonnencreme ist ein Hautpflegeprodukt, das dazu dient, die Haut vor schädlichen UV-Strahlen der Sonne zu schützen. Sie enthält UV-Filter, die die UV-Strahlung absorbieren oder reflektieren, um Hautschäden und Sonnenbrand zu verhindern.

Welche verschiedenen Sonnenschutzfaktoren gibt es bei Sonnencremes?

Sonnencremes sind in verschiedenen Lichtschutzfaktoren (LSF) erhältlich,

wie LSF 15,

30, 50 und

50+.

Je höher der LSF, desto besser ist der Schutz vor UV-Strahlung.

Wie trage ich Sonnencreme richtig auf?

Wie tragen Sie Sonnencreme richtig auf? Tragen Sie Sonnencreme großzügig und gleichmäßig auf alle freiliegenden Hautstellen auf, etwa 30 Minuten vor dem Sonnenbaden. Achten Sie darauf, auch schwer zugängliche Stellen wie Ohren, Nacken und Fußrücken einzubeziehen. Sonnencreme sollte alle zwei Stunden und nach dem Schwimmen oder starkem Schwitzen erneut aufgetragen werden.

