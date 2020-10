„Ich bekomme meinen Erb-Pflichtteil nicht“

Frage: Meine Mutter ist im November 2017 gestorben und hat mir vorher mehrmals gesagt, ich solle mir meinen Pflichtteil „holen“. Damals wusste ich noch nicht, dass sie meiner jüngeren Schwester (damals mit Zustimmung unseres inzwischen verstorbenen Vaters) per Übertragungsvertrag im Dezember 2007 ihr Eigentum vermacht hat, mit einem Nießbrauch an der elterlichen Wohnung sowie der Vereinbarung, dass meine Schwester für die Pflege der Mutter zuständig ist. Meine Schwester lehnt ab, mir einen Pflichtteil des Erbes zu geben.

Es handelt sich um drei zusammenhängende Hausteile: 1. Sie selbst hatte 1985 am Altbau mit ihrem Mann einen Neubau errichtet, die Hälfte des Altbaus wurde dem Neubau zugeschlagen, dort wohnt die Schwester auch heute noch. 2. In der anderen Hälfte des Altbaus wohnten damals noch die Großeltern, seit deren Tod nutzt die Schwester auch diesen Teil (der ursprünglich meiner Mutter gehörte). S. Im dritten separaten Hausteil (ebenfalls Eigentum meiner Mutter) wohnten unsere Eltern bis zu ihrem Tod.

Meine Schwester sagt, sie habe viel investiert in Sanierung und Unterhalt aller Gebäudeteile, außerdem hätten meine ältere Schwester und ich unser Studium durch die Eltern finanziert bekommen, was aber nicht stimmt. Sie hingegen habe sich um unsere Eltern gekümmert und unsere Mutter jahrelang gepflegt.

Dr. Max Braeuer: Einen Pflichtteil kann eigentlich nur derjenige verlangen, der durch ein Testament enterbt worden ist. Ob Ihre Mutter ein Testament hinterlassen hat und ob Sie enterbt sind, schreiben Sie nicht. Vermutlich ist es aber auch nicht von Bedeutung, wer Erbe Ihrer Mutter ist, wenn sie außer dem Haus kein Vermögen hatte und deshalb im Übrigen nichts vererben konnte. Nur für die Frage Ihres Pflichtteils kommt es darauf an, ob das Haus Ihrer Mutter in die Pflichtteilsberechnung einzubeziehen ist. Sie können nämlich auch dann einen Pflichtteil, genauer gesagt eine Pflichtteilsergänzung, erhalten, wenn der rechnerische Pflichtteil höher ist als das, was Sie tatsächlich geerbt haben.

Nach Ihrer Schilderung ist anzunehmen, dass Ihrer Mutter die Hälfte des Hauses gehörte und dass Ihre Schwester schon vorher die andere Hälfte übernommen hat. Diese andere Hälfte hat sie ausgebaut und selbst bewohnt. Ihre Mutter hat die eigene Hälfte knapp zehn Jahre vor ihrem Tod Ihrer Schwester geschenkt. Dinge, die der Erblasser vor seinem Tod verschenkt hat, können so behandelt werden, als ob sie beim Tod noch vorhanden gewesen wären, also in den Nachlass fallen. Wenn Eltern eines Ihrer Kinder enterben, sollen sie den Pflichtteil nicht noch dadurch verringern können, dass sie ihr Vermögen zu Lebzeiten verschenken. Allerdings werden Geschenke nicht unbegrenzt hinzugerechnet. Liegt das Geschenk zum Zeitpunkt des Todes schon zehn Jahre zurück, so wird es gar nicht mehr berücksichtigt. Ist die Zeit zwischen Tod und Schenkung kürzer, dann wird für jedes Jahr 1/10 vom Wert abgezogen. Da Ihre Mutter das Haus neun Jahre und elf Monate vor ihm Tod übertragen hat, wären nur noch 1/10 des Wertes, den es damals hatte, bei der Pflichtteilsberechnung zu berücksichtigen.

Von dieser Regelung gibt es aber wiederum eine Ausnahme. Die Zehnjahresfrist beginnt nur zu laufen, wenn Ihre Mutter sich wirklich endgültig von dem Hause getrennt hat. Hat sie sich einen Nießbrauch vorbehalten, dann läuft die Zehnjahresfrist nicht. Dann ist das verschenkte Haus mit seinem vollen Wert in die Pflichtteilsberechnung einzubeziehen, und Ihnen steht vermutlich ein Anspruch zu.

Wie viel Ihnen genau zusteht, wird nicht leicht zu ermitteln sein. Ihre Schwester hat in das Haus investiert. Das spielt bei der Pflichtteilsberechnung allerdings keine Rolle, weil das Haus mit dem Wert, den es zum Zeitpunkt der Schenkung hatte, für die Berechnung herangezogen wird. Investitionen die danach gemacht worden sind, spielen also keine Rolle mehr. Für die Berechnung ist es auch gleichgültig, ob Ihre Eltern für die Geschwister unterschiedlich hohe Ausbildungsaufwendungen hatten. Hier ist nichts auszugleichen. Allerdings hat Ihre Schwester die Verpflichtung übernommen, Ihre Mutter zu pflegen. Diese Verpflichtung kann sehr aufwendig gewesen sein. Sie ist jedenfalls zu berücksichtigen. Dafür müsste die Pflegelast bewertet werden. Diese Bewertung ist nicht ganz einfach. Weil außerdem der Hauswert im Jahre 2007 ermittelt werden muss, wird der Streit mit Ihrer Schwester um den Pflichtteil ziemlich aufwendig werden.

