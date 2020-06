Impfung gegen Coronavirus: Wie wird man Impfstoff-Tester?

Erste Studien für den Corona-Impfstoff laufen in Deutschland an. Kann jeder Testperson für den Impfstoff werden? Alle Infos zum Thema.

Berlin. Die Suche nach einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 läuft weiter. Weltweit arbeiten Forschende an seiner Entwicklung. Manche Studien sind bereits in den fortgeschrittenen Phasen und werden an den Probandinnen und Probanden getestet. Kann man sich auch in Deutschland als Testperson für den Covid-19-Impfstoff zur Verfügung stellen?