In der Grippe-Saison 2017/18 gab es so viele Tote wie seit 30 Jahren nicht mehr. Der beste Schutz sei eine Impfung, sagen Experten.

Berlin. Obwohl eine Grippe in den meisten Fällen ohne Folgen ausklingt, sterben jedes Jahr Menschen in Folge einer Infektion mit Influenzaviren. In der Grippe-Saison 2017/2018 waren es 25.100 Menschen – so viele wie seit 30 Jahren nicht, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag mitteilte.