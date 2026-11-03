Bei Lotto 6aus49 bleibt die höchste Gewinnklasse zum vierten Mal in Folge unbesetzt. Die Zahlen, Treffer und Quoten der Samstagsziehung (31.10.) im Überblick.

Lotto 6aus49 am Samstag (31.10.): Jackpot weiter gewachsen

Bei der Ziehung am Samstag, dem 31. Oktober, lagen bei Lotto 6aus49 neun Millionen Euro im Pott. Abgeräumt hat ihn allerdings niemand. Die beiden höchsten Gewinnklassen blieben unbesetzt. Für die Ziehung am Mittwoch, dem 4. November, steigt der Jackpot deshalb auf 11 Millionen Euro. Beim Eurojackpot geht es in der Dienstagsziehung (3.11.) um 33 Millionen Euro. ANZEIGE: Hier können Sie exklusiv vier Lottofelder für nur einen Euro spielen*.

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Lotto 6aus49: Alle Zahlen und Gewinnquoten vom Samstag (31.10.)

Die Gewinnzahlen und die Superzahl von 6aus49 sowie die Gewinnzahlen aus Spiel 77 und Super 6 vom Samstag, dem 31. Oktober, in der Übersicht:

6aus49: 5 - 6 - 13 - 22 - 24 - 41

5 - 6 - 13 - 22 - 24 - 41 Superzahl: 5

5 Super 6: 9 - 0 - 3 - 6 - 5 - 7

9 - 0 - 3 - 6 - 5 - 7 Spiel 77: 8 - 7 - 3 - 4 - 9 - 4 - 3

Alle Angaben ohne Gewähr.

Die offiziellen Trefferzahlen und Gewinnquoten der 6aus49-Ziehung vom 31. Oktober im Überblick:

Klasse Gewinnzahlen Treffer Quoten in Euro 1 6 Richtige + Superzahl 0 unbesetzt 2 6 Richtige 0 unbesetzt 3 5 Richtige + Superzahl 59 12.622,70 4 5 Richtige 480 4624,80 5 4 Richtige + Superzahl 3877 158,80 6 4 Richtige 29.112 50,10 7 3 Richtige + Superzahl 72.389 17,20 8 3 Richtige 561.473 10,40 9 2 Richtige + Superzahl 536.223 6,00

Alle Angaben ohne Gewähr.

Lotto 6aus49 am Samstag (31.10.): Wann werden die Zahlen gezogen?

Die Samstagsziehung beginnt um 19.25 Uhr. Unter staatlicher Aufsicht werden zunächst die sechs Gewinnzahlen und anschließend die Superzahl ermittelt. Die Mittwochsziehung von Lotto 6aus49 startet dagegen um 18.25 Uhr. Ob tatsächlich jemand den Jackpot geknackt hat, zeigt sich kurze Zeit später. Bis zur Veröffentlichung der Gewinnquoten dauert es etwas länger, da zunächst alle Spieleinsätze ausgewertet werden müssen.

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Lotto 6aus49 vom 31. Oktober: Livestream der Ziehung verfolgen

Im Fernsehen wird die Ziehung von Lotto 6aus49 nicht mehr gezeigt. Das gilt auch für den Eurojackpot. Wer die Ermittlung der Gewinnzahlen live verfolgen möchte, kann den Livestream im Internet nutzen. Sowohl die Samstags- als auch die Mittwochsziehung werden auf der offiziellen Lotto-Seite übertragen.

Lottozahlen und Quoten der letzten Ziehung vom 28. Oktober

Die erste Gewinnklasse war am Mittwoch unbesetzt. Ein Spielschein hatte sechs Richtige ohne Superzahl und gewann 4.504.642,00 Euro.

Diese Zahlen wurden am 28. Oktober gezogen:

6aus49: 18 - 20 - 24 - 26 - 38 - 44

18 - 20 - 24 - 26 - 38 - 44 Superzahl: 0

0 Super 6: 8 1 1 6 4 5

8 1 1 6 4 5 Spiel 77: 7 9 0 1 8 1 9

Alle Treffer und Quoten der Ziehung vom Mittwoch, dem 28. Oktober:

Klasse Gewinnzahlen Treffer Quoten in Euro 1 6 Richtige + Superzahl 0 unbesetzt 2 6 Richtige 1 4.504.642,00 3 5 Richtige + Superzahl 24 17.588,70 4 5 Richtige 239 5.264,70 5 4 Richtige + Superzahl 1458 239,40 6 4 Richtige 16.679 49,60 7 3 Richtige + Superzahl 25.005 28,20 8 3 Richtige 284.932 11,70 9 2 Richtige + Superzahl 194.340 6,00

Alle Angaben ohne Gewähr.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Lotto 6aus49

Spielanleitung für das Glücksspiel Lotto 6aus49

Tipps für die Lotterie 6aus49 können Teilnehmer sowohl über die Webseite „Lotto.de“ als auch traditionell über Spielscheine abgeben. Diese verkauft im Prinzip jede Annahmestelle der deutschen Lotto- und Totogesellschaften. Auf den Spielscheinen für 6aus49 stehen zwölf Felder mit je 49 Zahlen, auf denen Spieler jeweils sechs Zahlen ihrer Wahl ankreuzen. Die Superzahl wird mit der letzten Ziffer der Spielscheinnummer automatisch vergeben, die Lotto-Teilnehmer haben darauf keinen Einfluss.

Unter staatlicher Aufsicht werden die Gewinnzahlen aus der Lostrommel gezogen. (Archivbild) © Arne Dedert/dpa | Arne Dedert

Einen Gewinn erzielen Teilnehmer mit mindestens zwei übereinstimmenden Gewinnzahlen plus korrekter Superzahl, den Lotto-Jackpot dagegen erst bei einer vollständigen Übereinstimmung der Zahlen. Die Gewinnchance hierfür liegt bei 1 zu 140 Millionen. Ob der Schein gewonnen hat, zeigt sich bei der entsprechenden Ziehung: Die Auslosungen finden jeden Mittwoch und jeden Samstag statt.

In Verbindung mit Lotto 6aus49 können alle Lottospieler zusätzlich an den Zusatzlotterien Spiel 77, Super 6 und der Glücksspirale teilnehmen. Wichtig: Die Teilnahme an Lotto 6aus49 und anderen Glücksspielen ist ab 18 Jahren erlaubt.

Wo finde ich die aktuellen Lotto-Gewinnzahlen?

Die Bekanntgabe der Gewinnzahlen und Quoten erfolgt auf „Lotto.de“, im Videotext und auf diversen Nachrichtenportalen, unter anderem in den Artikeln unserer Redaktion.

Lotto 6aus49, Zusatzlotterien, Glücksspirale: Was kostet ein Spielschein?

Der Einsatz für ein Kästchen oder einen Tipp bei Lotto 6aus49 beträgt 1,20 Euro. Hinzu kommt die Bearbeitungsgebühr der jeweiligen Landeslotteriegesellschaft für einen Spielschein. Der Spieleinsatz für die Zusatzlotterien beträgt 2,50 Euro bei Spiel 77 und 1,25 Euro bei Super 6. Die Teilnahme an der Glücksspirale kostet fünf Euro.

Ein vollständiger Lottoschein mit zwölf Tippfeldern für eine Ziehung kostet insgesamt 14,40 Euro plus Bearbeitungsgebühr. Mit der Auswahl weiterer Ziehungen oder Zusatzlotterien erhöht sich der Spieleinsatz.

Pro Tippfeld werden in der Lotterie 6aus49 sechs Gewinnzahlen vergeben (Archivbild). © Shireen Broszies/dpa | Shireen Broszies

Lotto: Wie viel kann man bei 6aus49 gewinnen?

Im Spiel 6aus49 gibt es neun Gewinnklassen – und nur in Gewinnklasse 9 (zwei Richtige + Superzahl) eine feste Quote von sechs Euro. In den anderen Gewinnklassen 8 (drei Richtige) bis 1 (sechs Richtige + Superzahl) hängt die Gewinnquote von der Anzahl der Gewinner in der jeweiligen Gewinnklasse und vom Ausschüttungsanteil ab.

Seit dem 1. November 2023 gibt es im Spiel 6aus49 keine Zwangsausschüttung mehr. Die maximale Gewinnsumme beim Jackpot beträgt dagegen 50 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1. Weiter steigt der Jackpot nicht, auch wenn ihn wiederholt kein Teilnehmer knackt.

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