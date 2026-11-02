Manche Gerichte entstehen geplant. Andere aus Panik. Das Cordon bleu gehört der Legende nach in die zweite Kategorie: Vor über 200 Jahren erwartete eine Schweizer Köchin 30 Gäste zum Schweinskarree. Gekommen sind 60. Kurzer Schockmoment, tiefes Durchatmen – dann wurde improvisiert. Das Fleisch wanderte in dünnen Scheiben auf den Teller, gefüllt mit Schinken und Käse. Fertig war das Cordon bleu. Diese EAT-Club-Neuinterpretation entstand nicht aus Not, sondern aus purer Neugier. Also umhüllt bei uns saftiges, würziges Hack die bewährte Kombination aus Schinken und schmelzendem Käse. Anschließend werden die gefüllten Frikadellen noch in Semmelbröseln gewendet und knusprig gebraten. Außen Frikadelle, innen Cordon bleu. Man könnte auch sagen: ein Doppelleben mit Suchtpotenzial.

Rezept: Supersaftige Cordon-Bleu-Frikadellen

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für 4 Portionen.

Zubereitungszeit : ca. 30 Minuten

: ca. 30 Minuten Nährwertangaben: Pro Portion ca. 44 g E, 42 g F, 50 g KH, 780 kcal

Zutatenliste:

500 g Rinderhack

8 EL Semmelbrösel

2 EL Tomatenmark

2 Eier (Größe S)

2 TL Gyrosgewürz (oder 1 TL edelsüßes Paprikapulver)

Salz

4 Scheiben Gouda

4 Scheiben Kochschinken

500 g TK-Pommes-frites

4 EL Öl (z. B. Sonnenblumenöl)

2 Zwiebeln

4 Stiele Petersilie

400 g Krautsalat (Kühlregal)

Chiliflocken

Backpapier

1 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 220 °C/Umluft: 200 °C). Hackfleisch mit 2 EL Semmelbröseln, Tomatenmark, Eiern, Gyros-Gewürz und Salz verkneten. Käsescheiben vierteln, Schinkenscheiben halbieren. Hackmasse in 8 Portionen teilen und flach drücken. Jede Hackfleischportion mit 2 Käsestücken und 1 Schinkenstück belegen. Hackmasse darüber klappen und zu Frikadellen formen. Frikadellen in 6 EL Semmelbröseln wenden.

2 Pommes frites auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen und im heißen Ofen ca. 20 Minuten backen.

3 Inzwischen das Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Die Frikadellen darin von jeder Seite ca. 5 Minuten braten. Zwiebeln schälen und in feine Ringe schneiden. Die Zwiebelringe in den letzten 2–3 Minuten mitbraten.

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4 Petersilie waschen, trocken schütteln und hacken. Pommes frites salzen. Mit den Frikadellen, den Zwiebeln und dem Krautsalat anrichten. Mit Petersilie und Chiliflocken bestreuen.

fmg