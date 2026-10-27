Ein Salat mit paniertem Schnitzel und Fetabröseln sieht erst einmal nicht nach Gesundheitsvorsorge aus. Eher nach jemandem, der an der Salattheke vernünftig sein wollte und dann doch Hunger bekam. Aber diese bunte Platte kann beides: Sie macht glücklich und versorgt nebenbei das Immunsystem mit wichtigen Nährstoffen. Rotkohl und Radieschen bringen Vitamin A und C mit, die Avocado legt Vitamin E obendrauf. Und Schnitzel und Feta werfen ihre Immunbooster Eiweiß, Zink und Selen in den Ring. Unser Immunsystem liebt es, wenn Teller so bunt sind wie dieser. Übrigens knete ich den fein geschnittenen Rotkohl zu Beginn so lange, bis Flüssigkeit austritt. Eine kleine Massage hat schließlich noch niemandem geschadet. Nicht einmal einem Kohl. Wenn es die Zeit erlaubt, darf er dann gerne ein, zwei Stunden relaxen. Das macht ihn noch zarter.

Rezept: Ziemlich gesunde Salatplatte mit Schnitzelstreifen

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für 4 Portionen.

Zubereitungszeit : ca. 50 Minuten

: ca. 50 Minuten Nährwertangaben: Pro Portion ca. 32 g E, 36 g F, 19 g KH, 530 kcal

Zutatenliste:

500 g Rotkohl

3 Stiele Petersilie

3 EL Weißweinessig

Salz, Pfeffer

1 TL Zucker

1 Bund Radieschen

1 EL körniger Senf

1 EL flüssiger Honig

5 EL Öl (z. B. Olivenöl)

1 Bio-Zitrone

1 Avocado

2 Schweineschnitzel (à ca. 175 g; oder 2 längs halbierte Hähnchenbrustfilets)

2 Eier

3 EL Mehl

100 g Semmelbrösel

2 EL Butterschmalz

150 g Feta

1 Rotkohl putzen, waschen und in feinen Streifen vom Strunk schneiden. Petersilie waschen, hacken, mit Rotkohl, 2 EL Essig, ½ TL Salz und Zucker verkneten. Radieschen waschen und in feine Scheiben schneiden.

2 Senf, Honig und 1 EL Essig verquirlen, Öl unterschlagen. Dressing mit Salz und Pfeffer würzen. Zitrone waschen, halbieren, 1 Hälfte auspressen, die andere in Spalten schneiden. Avocado halbieren, entkernen, Fruchtfleisch aus der Schale lösen, in Scheiben schneiden und mit Zitronensaft beträufeln.

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3 Schnitzel eventuell flacher klopfen, salzen und pfeffern. Eier verquirlen. Mehl und Brösel jeweils auf Teller verteilen. Schnitzel erst in Mehl, dann in Ei und zuletzt in den Bröseln wenden. Im heißen Butterschmalz unter leichtem Schwenken der Pfanne von jeder Seite ca. 2 Minuten braten. Herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

4 Rotkohl, Radieschen und Avocado auf einer Platte anrichten. Schnitzel in Streifen schneiden und darauf geben. Feta darüber bröseln, mit Dressing beträufeln. Zitronenspalten dazu reichen

fmg