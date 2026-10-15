Rouladen zuzubereiten, ist ein bisschen wie Kofferpacken: Man möchte möglichst viel hineinbekommen, muss das Ganze am Ende aber noch schließen können. Deshalb gilt auch hier: bei der Füllung nicht übermütig werden. In dieser Version stecken Rote Bete, Zwiebeln und Meerrettich im Inneren (beim Schälen der Roten Bete unbedingt Handschuhe tragen, es sei denn, Sie möchten aussehen, als hätten Sie gerade einen Tatort beseitigt). Fürs „Rouladenpacken” hab’ ich auch noch eine kleine Anleitung für Sie: die Füllung in diesem Fall gleichmäßig auf dem Fleisch verteilen, die Seiten leicht über die Füllung schlagen und die Rouladen möglichst straff aufrollen. Ein paar Holzspieße halten anschließend alles dort, wo es hingehört – bis das Fleisch zart geschmort ist.

Rezept: Rote-Bete-Rinderrouladen in Rotweinsugo

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für 4 Portionen.

Zubereitungszeit : ca. 2 Stunden + Wartezeit

: ca. 2 Stunden + Wartezeit Nährwertangaben: Pro Portion ca. 46 g E, 14 g F, 16 g KH, 435 kcal

Zutatenliste:

200 g Rote Bete

2 große Zwiebeln

300 g Möhren

300 g Knollensellerie

4 Rinderrouladen (à ca. 200 g)

Salz

Pfeffer

4 TL geriebener Meerrettich (Glas)

2 EL Öl (z. B. Sonnenblumenöl)

2 EL Tomatenmark

400 ml trockener Rotwein (ersatzweise Gemüsebrühe)

2 Zweige Rosmarin

1 Lorbeerblatt

4 Stiele Petersilie

Holzspieße

1 Rote Bete schälen und in dünne Stifte schneiden. Zwiebeln schälen und fein würfeln. Möhren und Sellerie schälen, waschen und klein schneiden. Rouladen trocken tupfen. Mit Salz und Pfeffer würzen, mit Meerrettich bestreichen. Rote Bete und 1/3 der Zwiebeln darauf verteilen. Rouladen fest aufrollen und mit kleinen Holzspießen feststecken.



2 Öl in einem Bräter erhitzen, Rouladen darin rundherum anbraten. Möhren, Sellerie und restliche Zwiebeln zufügen und kurz mitbraten. Tomatenmark zugeben und kurz anschwitzen. Mit Rotwein und 600 ml Wasser ablöschen. Rosmarin waschen, mit Lorbeer zufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Alles zugedeckt bei schwacher Hitze ca. 1 ½ Stunden schmoren.

3 Rosmarin und Lorbeer aus dem Schmorsud entfernen. 2/3 vom Gemüse und Rouladen herausheben. Übriges Gemüse im Sud fein pürieren und abschmecken. Gemüsewürfel und Rouladen wieder zufügen. Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken. Rouladen damit bestreuen. Dazu passen Pappardelle.

fmg