Die VW Bank erhöht erneut die Zinsen beim Tagesgeld für Neukunden: Statt bisher 3,50 Prozent zahlt die Autobank jetzt 3,75 Prozent pro Jahr. Der Zinssatz gilt für sechs Monate ab Kontoeröffnung. Bestandskunden profitieren nicht von der neuen Aktion. Für das reguläre, online geführte Tagesgeldkonto bleibt es bei einem variablen Zinssatz von einem Prozent.

Doch wie gut ist das Angebot im Vergleich? Einige Banken zahlen derzeit mehr als vier Prozent, wie unser Spar-Ticker zeigt. Ihre Aktionszinsen gelten allerdings meist kürzer oder sind an zusätzliche Bedingungen geknüpft. Wer sein Geld für ein halbes Jahr anlegen möchte, sollte deshalb nicht allein auf den höchsten Zinssatz schauen.

VW Bank-Tagesgeldkonto im Überblick:

Neukunden-Zinssatz: 3,75 Prozent p. a. für sechs Monate

3,75 Prozent p. a. für sechs Monate Basiszinssatz: 1 Prozent p. a., variabel bei Online-Kontoführung

1 Prozent p. a., variabel bei Online-Kontoführung Maximalbetrag für Aktionszinssatz: unbegrenzt

unbegrenzt Zinsauszahlung: monatlich

monatlich Einlagensicherung: 100.000 Euro je Kunde / Deutschland

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VW Bank 3,75 % Zinsen p.a. auf Tagesgeld für 6 Monate Zum Angebot* VW Bank

Tagesgeld bei VW Bank: Neukunden profitieren von höheren Zinsen

Bei der Tagesgeldaktion teilnahmeberechtigt sind nur Kundinnen und Kunden, die in den vergangenen zwölf Monaten kein Tagesgeldkonto bei der Audi Bank oder der VW Bank* geführt haben. Alle anderen gelten als Bestandskunden und erhalten einen variablen Zinssatz von aktuell einem Prozent pro Jahr bei der Online-Kontoführung. Dieser greift auch, wenn die sechsmonatige Zinsgarantie endet.

Was bedeutet das *-Symbol im Text? Einige Links in diesem Beitrag sind mit einem *-Symbol gekennzeichnet. Dabei handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links einen Abschluss tätigen, erhalten wir von der jeweiligen Bank eine Provision. Dies beeinflusst jedoch nicht unsere unabhängige Bewertung und Auswahl der hier aufgeführten Finanzprodukte.

Bei der Tagesgeld-Aktion der VW Bank gibt es zudem keine Beschränkung bei der Höhe der Einlage. Sparerinnen und Sparer sollten jedoch bedenken, dass die gesetzliche Einlagensicherung nur Guthaben bis 100.000 Euro je Bank abdeckt. Bei größeren Vermögen kann es daher sinnvoll sein, das Kapital auf mehrere Geldhäuser zu verteilen und jeweils unter dieser Grenze zu bleiben.

Gut zu wissen: Bei der VW Bank greift die gesetzliche Einlagensicherung Deutschlands, die viele Sparerinnen und Sparer bevorzugen. Die Gründe dafür und entsprechende Angebote finden Sie im Ratgeber „Tagesgeld aus Deutschland“.

VW Bank: Zinsen fürs Tagesgeld lange garantiert

Ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des Tagesgeldkontos ist die Zinsbindung. Viele Banken gewähren ihre Aktionszinsen nur über drei oder vier Monate. Die VW Bank fällt hier mit einer Zinsgarantie von sechs Monaten positiv auf. Diese bietet Planungssicherheit und erspart häufige Wechsel des Tagesgeldkontos. Wer gezielt Tagesgeld mit einer besonders langen Zinsbindung sucht, findet entsprechende Angebote im Ratgeber „Tagesgeld mit langer Zinsgarantie“. Was zudem positiv ist: Sparer müssen kein Girokonto eröffnen.

Alternativ bietet die VW Bank* auch einen Sparbrief mit bis zu 3,3 Prozent Zinsen jährlich an. Dann liegt das Geld allerdings erst einmal fest. Mehr Informationen zu festverzinslichen Anlageprodukten bietet unser Festgeld-Vergleich.

Das Tagesgeldkonto der VW Bank ist vor allem für sicherheitsorientierte Anlegerinnen und Anleger interessant. © Julian Stratenschulte/dpa | Julian Stratenschulte

VW Bank-Tagesgeld im Vergleich: Diese Angebote bieten höhere Zinsen

Die VW Bank gehört nach der Erhöhung zu den höher verzinsten Angeboten, zahlt aber nicht den höchsten Aktionszins. Zu den aktuellen Alternativen zählen:

Revolut*: 4,25 Prozent pro Jahr auf bis zu 25.000 Euro für bis zu vier Monate

Bigbank*: 4,15 Prozent pro Jahr für vier Monate auf Guthaben bis 250.000 Euro

Crédit Agricole Savings*: 4,10 Prozent pro Jahr für vier Monate bei der erstmaligen Eröffnung eines Tagesgeld-Flex. Das Guthaben ist auf 25.000 Euro begrenzt.

Chase*: 4,00 Prozent pro Jahr für vier Monate auf bis zu 500.000 Euro

Openbank*: 4,00 Prozent pro Jahr für vier Monate auf bis zu 100.000 Euro

Ayvens Bank: 4,00 Prozent pro Jahr für drei Monate auf bis zu 500.000 Euro

Mit 3,91 Prozent liegt die Ikano Bank*, die Hausbank von Ikea, noch nah an der Vier-Prozent-Marke. Einen weiterführenden Vergleich der Angebote finden Sie in einem separaten Text. Neben den erwähnten Tagesgeldkonten gibt es aktuell noch viele weitere Aktionen. In unserem Rechner lassen sich die Angebote nach Sparsumme, Länge der Zinsgarantie und deutscher Einlagensicherung filtern. Weitere Angebote zeigt auch unser Tagesgeld-Vergleich.

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Fazit: Für wen sich das Tagesgeld der VW Bank lohnen kann

Das Tagesgeld der VW Bank* eignet sich vor allem für Neukunden, die ihr Geld sechs Monate zu einem verlässlichen Zinssatz anlegen und dabei jederzeit darauf zugreifen möchten. Für das Angebot sprechen außerdem die monatliche Zinsgutschrift und der Verzicht auf ein zusätzliches Girokonto.

Wer nur für drei oder vier Monate anlegt oder anschließend erneut wechseln möchte, findet bei anderen Banken höhere Aktionszinsen. Über ein halbes Jahr kann die längere Garantie der VW Bank jedoch einen anfänglichen Zinsvorsprung der Konkurrenz ausgleichen. Nach Ablauf der sechs Monate lohnt sich ein neuer Vergleich: Der aktuelle Basiszins von einem Prozent liegt deutlich unter anderen Anschlusszinsen.