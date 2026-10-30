„Ich dachte erst, das sind Stresspickel.“ Als Mark Hoffmann, Sänger und Teil des Schlager-Duos Laura & Mark, nach einem Urlaub auf Mallorca Pusteln in seinem Gesicht bemerkt, denkt er zunächst an nichts Schlimmes. Doch schnell wird klar, die Bläschen sind alles andere als harmlos, Diagnose: Gürtelrose.

Weil sein Gesicht so sehr anschwillt, dass er die Augen nicht mehr öffnen kann, muss Mark zweieinhalb Wochen stationär im Krankenhaus behandelt werden. Die Nachwirkungen der Erkrankung spürt der Musiker bis heute. Warum er trotz allem auch dankbar für diese Erfahrung ist, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Stress kann Ausbruch von Gürtelrose im Gesicht begünstigen