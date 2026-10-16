Für die meisten Eigentümer ist das eigene Haus weit mehr als Mauern und Dach. Es ist Zuhause und Rückzugsort, Familiennest und oft der wichtigste Baustein der Altersvorsorge. Umso schwerer wiegt es, wenn ein Brand, ein Rohrbruch oder ein Sturm diesen Ort beschädigt.

Gegen die finanziellen Folgen solcher Schäden schützt eine Wohngebäudeversicherung. Worauf es dabei ankommt und warum die GEV-Versicherung als Spezialist für Immobilien ein naheliegender Partner ist, erfahren Sie hier.

Wenn Sturm, Wasser oder Feuer das Zuhause treffen

Brände, Leitungswasser, Sturm, Hagel und Blitzschlag zählen zu den größten Gefahren für Wohngebäude. Schon ein einzelnes Ereignis kann Kosten verursachen, die für viele Eigentümer kaum zu stemmen sind.

Hinzu kommen Überschwemmungen nach Starkregen, Erdsenkungen oder Schneedruck. Solche Schäden nehmen in Deutschland stetig zu, dennoch verfügen laut Gesamtverband der Versicherer noch nicht alle Immobilien über einen entsprechenden Schutz.

Was eine Wohngebäudeversicherung abdeckt und was nicht

Die Police übernimmt Reparaturen bis hin zum Wiederaufbau, wenn das Gebäude oder fest verbundene Teile durch Feuer, Leitungswasser, Sturm oder Hagel beschädigt werden. Garagen, Carports und Gartenhäuser lassen sich einbeziehen.

Elementarschäden wie Überschwemmung oder Rückstau sind dagegen nur über ein Zusatzmodul versichert. Gesetzlich vorgeschrieben ist der Gebäudeschutz nicht, viele Banken verlangen ihn jedoch bei einer Baufinanzierung.

GEV-Versicherung: Immobilienspezialist seit 1891 Die GEV ist Spezialversicherer für Immobilien. Hinter dem Kürzel steht die Grundeigentümer-Versicherung aus Hamburg, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, der seinen Mitgliedern verpflichtet ist und nicht Aktionären. Unabhängige Bewertungen bestätigen diesen Anspruch. Die Stiftung Warentest kürte die Wohngebäudeversicherung der GEV im September 2025 zum Testsieger, im Tarif Home Max bereits zum dritten Mal. FocusMoney zeichnete die GEV im März 2026 in der Sparte Wohngebäude als fairsten Schadenregulierer aus.

Drei Tarife der Wohngebäudeversicherung im Vergleich

Die GEV bietet ihre Wohngebäudeversicherung in den Tarifen Smart, Top und Max an. Alle drei decken die Grundgefahren ab und enthalten eine beitragsfreie Feuer-Rohbauversicherung für 24 Monate. Die folgende Tabelle zeigt, worin die Unterschiede bestehen:

Leistung Top Smart Max Grobe Fahrlässigkeit bis 1.000 € ja ja Umgestürzte Bäume nein bis 5.000 € ja Hotelkosten nach Schaden nein 100 € pro Tag bis 12 Monate Mietausfall Wohnraum 12 Monate 24 Monate 36 Monate Wiederaufbau an anderem Ort nein nein ja

Der Tarif Top ist nach Angaben der GEV der meistgewählte. Wer umfassend vorsorgen möchte, findet im Tarif Max weitere Leistungen, etwa eine Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit für bis zu zwölf Monate.

Hotelkosten, Lecksuche oder umgestürzte Bäume: Der Gebäudeschutz der GEV reicht je nach Tarif und Modul weit über die Grundgefahren hinaus. © GEV-Versicherung

Schutz gezielt erweitern

Zu jedem Tarif lassen sich bei der GEV sogenannte Module hinzubuchen, also Bausteine für besondere Risiken. Besonders wichtig ist das Modul Elementar, denn erst damit sind Überschwemmung nach Starkregen, Rückstau aus den Abflussrohren, Erdbeben oder Schneedruck versichert.

Weitere Module decken zerbrochene Scheiben ab oder organisieren Hilfe im Notfall, etwa gegen Wespennester. Das Modul Pro Klima übernimmt Mehrkosten, wenn ein Haus nach einem Schaden energetisch modernisiert oder nachhaltig wiederaufgebaut wird.

Was eine gute Wohngebäudeversicherung kosten darf

Der Beitrag richtet sich vor allem nach dem Wiederaufbauwert, in den Wohnfläche, Baujahr, Bauweise und Ausstattung einfließen. Auch Lage, Nutzung und Vorschäden spielen eine Rolle.

Wichtig sind vollständige und korrekte Angaben zum Gebäude, da andernfalls eine Unterversicherung entstehen kann. Bei der GEV-Versicherung beginnt der Schutz bei 4,85 Euro im Monat, den individuellen Beitrag ermittelt ein Tarifrechner.

Warum die GEV-Versicherung Haus und Hausrat zusammendenkt

Während die Gebäudepolice das Haus schützt, kommt die Hausratversicherung für Möbel, Technik und Kleidung auf, also für all das, was ein Haus erst zum Zuhause macht. Auch hier überzeugt die GEV: FocusMoney zeichnete sie im März 2026 in der Sparte Hausrat als fairsten Schadenregulierer aus.

Liegen Gebäude- und Hausratversicherung bei einem Versicherer, genügt im Schadenfall eine Meldung. Bei Grenzfällen wie Schäden an Einbauküchen entfällt die Frage, welche Police zuständig ist. Wer beide Verträge bei der GEV-Versicherung abschließt, erhält derzeit 25 Prozent Rabatt auf den Hausrat.

Gut geschützt im eigenen Zuhause

Eine Wohngebäudeversicherung sichert weit mehr ab als ein Gebäude, denn sie schützt Lebensentwurf und Altersvorsorge. Die GEV-Versicherung verbindet dafür mehr als 130 Jahre Erfahrung mit ausgezeichneten Tarifen.

Ihren Anspruch fasst die GEV in einem Satz zusammen: „Wir wissen, was Sie berührt.“ Den eigenen Beitrag ermittelt der Tarifrechner auf der Website, alternativ ist eine telefonische Beratung möglich.

Häufige Fragen zur Wohngebäude- und Hausratversicherung

Welche Rohre sind in der Wohngebäudeversicherung versichert?

Alle Tarife der GEV decken Rohrbruch und Frost an Wasserleitungen sowie den Bruch von Gasrohren ab. Ab dem Tarif Top kommen Zu- und Ableitungsrohre außerhalb des Grundstücks hinzu, im Tarif Max mit höheren Grenzen oder vollständig.

Sind Regenrohre in der Wohngebäudeversicherung mitversichert?

Regenrohre innerhalb des Gebäudes sind bei der GEV ab dem Tarif Top versichert. Der Tarif Max schließt zusätzlich Regenwassersammelanlagen ein.

Ist eine Photovoltaikanlage in der Wohngebäudeversicherung mitversichert?

Photovoltaikanlagen und Balkonkraftwerke am Gebäude sind in allen GEV-Tarifen mitversichert. Das Zusatzmodul Photovoltaik erweitert den Schutz um technische Gefahren und einen Ertragsausfall von bis zu sechs Monaten.

Ist ein Pool in der Wohngebäudeversicherung mitversichert?

Schwimmbecken und Whirlpools sind bei der GEV im Tarif Smart bis 1.000 Euro, im Tarif Top bis 10.000 Euro und im Tarif Max vollständig versichert. Gebäudeschäden durch austretendes Poolwasser deckt der Tarif Max ab.

Ist eine Hausratversicherung wirklich notwendig?

Der Hausrat ist oft ein kleines Vermögen, das ein Brand oder Einbruch in Minuten vernichten kann. Die Hausratversicherung der GEV ersetzt dann den Neuwert, ab 2,19 Euro im Monat.

Ist der Schlüsseldienst in der Hausratversicherung abgedeckt?

Bei der GEV ist der Schlüsseldienst im Notfall über das Modul Soforthilfe versichert, ebenso eine 24-Stunden-Hotline und ein Notfallschloss.