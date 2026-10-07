Zum Prime Day (läuft noch bis heute Abend) reduziert Amazon zahlreiche Kleidungsstücke und Accessoires von Helly Hansen. Unter den Angeboten finden sich vor allem Jacken für Herbst und Winter, aber auch günstigere Basics. Da die Preise je nach Farbe und Größe unterschiedlich ausfallen können, beziehen sich die folgenden Angaben jeweils auf die genannte Variante. Die Angebote gelten für Amazon Prime-Mitglieder.

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Helly Hansen Seven J Regenjacke für 61,20 Euro

Die Seven J ist eine leichte Herren-Regenjacke für Alltag und Outdoor-Aktivitäten. Mit Helly Tech Protection ist sie wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Zum Prime Day kostet die Jacke in Schwarz in Größe S aktuell 61,20 Euro statt dem regulären Preis von 120 Euro und ist damit 49 Prozent günstiger.

Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

Verstellbare Kapuze

Verschiedene Farben und Größen

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Helly Hansen Dubliner Insulated Jacket für 86,70 Euro

Die Dubliner Insulated ist eine gefütterte Herrenjacke für kühles und regnerisches Wetter und kombiniert Wetterschutz mit einer wärmenden Isolierung. Zum Prime Day kostet die Jacke in der Farbe schwarz mit Größe L aktuell 86,70 Euro statt dem regulären Preis von 170 Euro und ist damit 49 Prozent günstiger.

Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

Verstaubare Kapuze

Verschiedene Farben und Größen

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Helly Hansen Herren Crew Isolierte Jacke 2.0 für 116,76

Die Crew Insulator Jacket 2.0 ist eine leichte, isolierte Herrenjacke, die sich für kühlere Tage und als zusätzliche Wärmeschicht eignet. Zum Prime Day kostet die Variante in Navy und Größe S zum Prime Day 116,76 Euro statt dem regulären Preis von 170 Euro und ist damit rund 31 Prozent günstiger.

PrimaLoft-Black-Isolierung

Wasserabweisendes Außenmaterial

Verschiedene Farben und Größen

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Helly Hansen Damen Aden Langer Regenmantel für 71,40 Euro

Die Aden Long Jacket ist eine länger geschnittene Damen-Regenjacke, die für nasses und windiges Wetter konzipiert ist. Zum Prime Day kostet die schwarze Variante in Größe M aktuell 71,40 Euro statt dem regulären Preis von 140 Euro und ist damit 49 Prozent günstiger.

Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

Verstellbare und im Kragen verstaubare Kapuze

Verschiedene Farben und Größen

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Helly Hansen Daybreaker Fleece Jacket für 33,99 Euro

Die Daybreaker ist eine leichte Fleecejacke für Herren, die sowohl einzeln als auch als zusätzliche Wärmeschicht unter einer wetterfesten Jacke getragen werden kann. Das verwendete Polartec-Microfleece besteht aus recyceltem Polyester. Amazon reduziert die schwarze Variante in Größe L zum Prime Day auf 33,99 Euro. Das ist ein Rabatt von 15 Prozent im Vergleich zum regulären Preis.

Polartec-Microfleece

Seitentaschen mit Reißverschluss

Verschiedene Farben und Größen

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Helly Hansen Stockholm Rucksack für 38,25 Euro

Der Stockholm ist ein schlicht gehaltener Unisex-Rucksack von Helly Hansen für Alltag, Freizeit und unterwegs. Zum Prime Day kostet die schwarze Variante aktuell 38,25 Euro statt 75 Euro und ist damit 49 Prozent günstiger.

Unisex-Modell

Verschiedene Farben erhältlich

Amazon-Bewertung: 4,6 von 5 Sternen

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Amazon Prime als Voraussetzung für die Prime-Day-Deals

Um bei den Prime-Day-Angeboten zuschlagen zu können, ist eine aktive Amazon-Prime-Mitgliedschaft erforderlich – ohne sie bleiben die exklusiven Rabatte verwehrt. Die Mitgliedschaft kostet aktuell 8,99 Euro pro Monat oder wahlweise 89,90 Euro im Jahr, was umgerechnet rund 7,49 Euro monatlich entspricht und damit günstiger ist als die monatliche Zahlweise. Enthalten sind neben dem schnellen, oft kostenlosen Versand auch Prime Video, Prime Music, Prime Reading und Prime Gaming.

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Neukundinnen und Neukunden sowie ehemalige Mitglieder, die seit mehr als zwölf Monaten kein Prime mehr hatten, können den Dienst zudem 30 Tage lang kostenlos testen. Wer die Mitgliedschaft danach nicht weiterführen möchte, kann sie rechtzeitig vor Ablauf der Testphase online im Amazon-Konto kündigen, sodass keine Kosten anfallen.

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Kostenlose Amazon-Kreditkarte: Zwei Prozent Cashback und Startgutschrift am Prime Day

Wer ohnehin regelmäßig bei Amazon einkauft, kann mit der Amazon-Kreditkarte am Prime Day zusätzlich sparen. An speziellen Amazon-Angebotstagen – dazu zählt auch der Prime Day – gibt es bis zu 2 Prozent Cashback auf Einkäufe, die mit der Karte bezahlt werden. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben und kann bei künftigen Bestellungen eingelöst werden. Neukundinnen und Neukunden erhalten zudem bis zu 50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Karte.