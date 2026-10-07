Der Amazon Prime Day (läuft noch bis heute Nacht) bringt auch bei Tommy Hilfiger einige Preisnachlässe mit sich: Aktuell sind Poloshirts, Pullover und Gürtel stark reduziert. Die Rabatte unterscheiden sich je nach Modell und Variante, bei einigen Angeboten fällt die Ersparnis gegenüber dem bisherigen Preis besonders deutlich aus. Wer jetzt zuschlägt, kann bis zu 59 Prozent sparen. Wir haben die besten Angebote herausgesucht und zeigen, welche Produkte jetzt besonders günstig zu haben sind. Voraussetzung für die Aktionspreise ist eine Prime-Mitgliedschaft.

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Übrigens: Auch abseits von Tommy Hilfiger lohnt sich ein Blick auf die Mode-Angebote am heutigen Prime Day: Bei Levi’s, The North Face und Adidas sind ebenfalls zahlreiche Produkte reduziert.

>> Die besten Deals zum Amazon-Prime-Day finden Sie im Highlights-Artikel. <<

Tommy Hilfiger Top Deals am Prime Day Zum Angebot*

Prime Day: Tommy Hilfiger Poloshirt aktuell um 59 Prozent reduziert

Das Herren-Poloshirt von Tommy Hilfiger zeigt sich klassisch mit Polokragen und kurzer Knopfleiste. Das Modell besteht aus Bio-Baumwolle und enthält einen kleinen Anteil Elasthan. Auf der Brust ist die für Tommy Hilfiger typische Flagge dezent aufgebracht. Durch das schlichte Design eignet sich das Shirt sowohl für legere als auch für etwas formellere Freizeitkleidung. Zum Prime Day ist das Poloshirt in verschiedenen Farben und Größen mit Rabatt erhältlich. In Schwarz ist das Shirt am stärksten reduziert – von 79,90 auf 33,10 Euro, was den bisherigen Jahrestiefstpreis von 39 Euro unterbietet.

96 Prozent Bio-Baumwolle, 4 Prozent Elasthan

Reguläre Passform

Zwei Knöpfe am Kragen

Tommy Hilfiger Herren Poloshirt Zum Angebot*

Prime-Angebot auf Tommy Hilfiger T-Shirt „Core“ Slim Fit

Das Tommy Hilfiger T-Shirt für Herren ist ein Slim-Fit-Modell mit Rundhalsausschnitt und dezenter Marken-Flagge auf der Brust. Es besteht aus Baumwolle und Elasthan. Das Shirt eignet sich als Basic für unterschiedliche Freizeit-Outfits und lässt sich mit Jeans, Shorts und Stoffhosen kombinieren. Am heutigen Prime Day ist das T-Shirt in verschiedenen Farben und Größen günstiger zu haben. Mit einem Rabatt von 46 Prozent ist das Shirt in Schwarz aktuell am stärksten reduziert und kostet 21,50 Euro – der bisherige Jahrestiefstpreis.

96 Prozent Baumwolle, 4 Prozent Elasthan

Slim-Fit-Passform

Maschinenwäsche

Tommy Hilfiger Herren T-Shirt "Core" Slim Fit Zum Angebot*

Mehr als 50 Prozent Rabatt zum Prime Day: Tommy Hilfiger T-Shirt „Core“

Das Tommy Hilfiger Core T-Shirt für Herren ist ein lässig geschnittenes Modell mit Rundhalsausschnitt und kurzen Ärmeln. Auf der Vorderseite befindet sich das Tommy-Hilfiger-Logo als prägendes Designelement. Das Shirt ist aus Baumwolle gefertigt und eignet sich als vielseitiges Oberteil für den Alltag. Durch den klassischen Schnitt lässt es sich mit Jeans, Shorts und Chinos kombinieren. Zum Prime Day sind verschiedene Farben und Größen zu Tiefstpreisen erhältlich.

100 Prozent Baumwolle

Gerippter Rundhalsausschnitt

Tommy-Hilfiger-Logo auf der Brust

Tommy Hilfiger Herren T-Shirt "Core" Zum Angebot*

Tommy Hilfiger Hoodie „Core“ aktuell mit bis zu 54 Prozent Rabatt auf Amazon

Der Tommy Hilfiger „Core“-Hoodie für Herren ist ein klassischer Kapuzenpullover aus einem Baumwoll-Mix und mit charakteristischem Marken-Logo auf der Vorderseite. Die Kapuze ist mit einem Tunnelzug ausgestattet. Der Schnitt ist schlicht gehalten, sodass sich der Hoodie sowohl im Alltag als auch zu sportlicheren Outfits tragen lässt. Zum Prime Day gibt es Rabatte auf verschiedene Farben und Größen. In dunkelblauer Ausführung ist der Hoodie so günstig wie nie: Dank 54 Prozent Rabatt ist er aktuell für 54,56 statt 119,90 Euro erhältlich.

Kängurutasche auf der Vorderseite

Gerippte Bündchen an Ärmeln und Saum

Verstellbare Kapuze mit Kordelzug

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Tommy Hilfiger Herrengürtel „Hampton“ zum Prime Day um die Hälfte reduziert

Der Tommy Hilfiger Herrengürtel „Hampton“ besteht aus 100 Prozent Leder. Eine quadratische Dornschließe ermöglicht es, die Weite des Gürtels individuell einzustellen. Das Tommy-Hilfiger-Logo mit der charakteristischen Flagge auf der Gürtelschnalle ergänzt das schlichte, moderne Design. Der Gürtel kann sowohl zu Jeans als auch zu Anzughosen getragen werden. Mit einem Rabatt von 50 Prozent und einem aktuellen Preis von 24,75 Euro ist der Gürtel im Jahresvergleich so günstig wie nie.

Vier Zentimeter breit

Tommy-Hilfiger-Logo aus Emaille

Schnalle aus Metall

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Amazon Prime ist Voraussetzung für die Prime-Day-Deals

Um bei den Prime-Day-Angeboten zuschlagen zu können, ist eine aktive Amazon-Prime-Mitgliedschaft erforderlich – ohne sie bleiben die exklusiven Rabatte verwehrt. Die Mitgliedschaft kostet aktuell 8,99 Euro pro Monat oder wahlweise 89,90 Euro im Jahr, was umgerechnet rund 7,49 Euro monatlich entspricht und damit günstiger ist als die monatliche Zahlweise. Enthalten sind neben dem schnellen, oft kostenlosen Versand auch Prime Video, Prime Music, Prime Reading und Prime Gaming.

Neukundinnen und Neukunden sowie ehemalige Mitglieder, die seit mehr als zwölf Monaten kein Prime mehr hatten, können den Dienst zudem 30 Tage lang kostenlos testen. Wer die Mitgliedschaft danach nicht weiterführen möchte, kann sie rechtzeitig vor Ablauf der Testphase online im Amazon-Konto kündigen, sodass keine Kosten anfallen.

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Kostenlose Amazon-Kreditkarte: Zwei Prozent Cashback und Startgutschrift am Prime Day

Wer ohnehin regelmäßig bei Amazon einkauft, kann mit der Amazon-Kreditkarte am Prime Day zusätzlich sparen. An speziellen Amazon-Angebotstagen – dazu zählt auch der Prime Day – gibt es bis zu 2 Prozent Cashback auf Einkäufe, die mit der Karte bezahlt werden. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben und kann bei künftigen Bestellungen eingelöst werden. Neukundinnen und Neukunden erhalten zudem bis zu 50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Karte.