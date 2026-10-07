Auch Apple-Produkte sind beim Prime Day teilweise reduziert – doch die Aktion läuft nur noch heute, 7. Oktober 2026. Zu den Angeboten gehören unter anderem iPads und Apple Watches sowie Zubehör wie die Magic Mouse.

Die Deals sind exklusiv für Prime-Mitglieder verfügbar. Je nach Modell und Ausführung können sich die Preise unterscheiden, zudem können einzelne Varianten schneller ausverkauft sein. Wer bei einem der Angebote zuschlagen möchte, sollte sich daher beeilen, denn der Prime Day endet heute. Preise und Verfügbarkeit können sich kurzfristig ändern. Wir haben die Apple-Deals zum Prime Day geprüft und zeigen, welche Angebote aktuell noch verfügbar sind und beim Preisvergleich besonders gut abschneiden.

>> Die besten Deals zum Amazon-Prime-Day finden Sie hingegen im Highlights-Artikel. <<

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Apple „Watch SE 3“ für 226,95 Euro

Die Apple „Watch SE 3“ mit 40-Millimeter-Aluminiumgehäuse bietet unter anderem Fitness- und Schlaftracking, Herzfrequenzmessung sowie die Erfassung verschiedener Vitalzeichen. Zum Prime Day kostet die Smartwatch 226,95 Euro statt 269 Euro, das entspricht rund 16 Prozent Rabatt.

40-mm-Aluminiumgehäuse

Fitness-, Schlaf- und Herzfrequenztracking

Sportarmband, Größe S/M

Apple Apple Watch SE 3 GPS 40 mm 226,95 € statt269 € -13% Zum Angebot*

Apple „Magic Mouse“ mit USB-C für 59,99 Euro

Die Apple „Magic Mouse“ verbindet sich per Bluetooth mit Mac oder iPad und besitzt eine berührungsempfindliche Multi-Touch-Oberfläche. Der integrierte Akku lässt sich bei dieser Generation über USB-C aufladen. Zum Prime Day kostet die weiße Maus 59,99 Euro statt 85 Euro, was rund 29 Prozent Rabatt entspricht. Der bisherige Tiefstpreis im Jahresverlauf lag mit 57 Euro allerdings noch 2,99 Euro niedriger.

Bluetooth-Verbindung mit Mac und iPad

Multi-Touch-Oberfläche

Wiederaufladbarer Akku mit USB-C

Apple Magic Mouse 59,99 € statt85 € -29% Zum Angebot*

Apple „iPad Air 13 Zoll“ mit M3, 512 GB und 5G für 1044 Euro

Das Apple „iPad Air“ bietet ein 13 Zoll großes Liquid Retina Display, den M3-Chip und 512 GB Speicher. Diese Variante unterstützt neben WLAN 6E auch 5G-Mobilfunk und ist damit unabhängig von einem WLAN online nutzbar. Zum Prime Day kostet das blaue iPad Air 1044 Euro statt 1349 Euro, das entspricht rund 23 Prozent Rabatt. Der Angebotspreis liegt zudem 15 Euro unter dem bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr von 1059 Euro.

13 Zoll Liquid Retina Display und M3-Chip

512 GB Speicher

WLAN 6E und 5G-Mobilfunk

Apple Apple iPad Air 13" mit M3 Chip 1.044 € statt1.099 € -5% Zum Angebot*

Amazon Prime ist Voraussetzung für die Prime-Day-Deals

Um bei den Prime-Day-Angeboten zuschlagen zu können, ist eine aktive Amazon-Prime-Mitgliedschaft erforderlich – ohne sie bleiben die exklusiven Rabatte verwehrt. Die Mitgliedschaft kostet aktuell 8,99 Euro pro Monat oder wahlweise 89,90 Euro im Jahr, was umgerechnet rund 7,49 Euro monatlich entspricht und damit günstiger ist als die monatliche Zahlweise. Enthalten sind neben dem schnellen, oft kostenlosen Versand auch Prime Video, Prime Music, Prime Reading und Prime Gaming.

Neukundinnen und Neukunden sowie ehemalige Mitglieder, die seit mehr als zwölf Monaten kein Prime mehr hatten, können den Dienst zudem 30 Tage lang kostenlos testen. Wer die Mitgliedschaft danach nicht weiterführen möchte, kann sie rechtzeitig vor Ablauf der Testphase online im Amazon-Konto kündigen, sodass keine Kosten anfallen.

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Kostenlose Amazon-Kreditkarte: Zwei Prozent Cashback und Startgutschrift am Prime Day

Wer ohnehin regelmäßig bei Amazon einkauft, kann mit der Amazon-Kreditkarte am Prime Day zusätzlich sparen. An speziellen Amazon-Angebotstagen – dazu zählt auch der Prime Day – gibt es bis zu 2 Prozent Cashback auf Einkäufe, die mit der Karte bezahlt werden. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben und kann bei künftigen Bestellungen eingelöst werden. Neukundinnen und Neukunden erhalten zudem bis zu 50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Karte.