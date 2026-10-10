Von Antonia Weber, Volontärin 10.10.2026, 14:00 Uhr

17.000 fehlerbedingte Todesfälle: Diese Schätzung des Medizinischen Dienstes lässt aufhorchen. Eine offizielle Statistik gibt es nicht, denn Behandlungsfehler werden in Deutschland weder systematisch erfasst noch offengelegt. Die Dunkelziffer schätzt der Medizinische Dienst deshalb als sehr hoch ein: Mehrere Hunderttausend Menschen könnten jedes Jahr betroffen sein.

Unsere Redaktion hat in den vergangenen Monaten mit vier Menschen gesprochen und sie begleitet. Sie alle verbindet ein ähnliches Schicksal: Sie vermuten, dass bei ihrer Behandlung schwerwiegende Fehler gemacht wurden – und kämpfen nun um Aufklärung und Gerechtigkeit.

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