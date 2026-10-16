Kein Tierleid, eine bessere Umweltbilanz und ein milder Geschmack: 34 Prozent der Deutschen konsumieren laut Marktforschungsunternehmen YouGov pflanzenbasierte Milchersatzprodukte. Dabei liegen Haferdrinks bei den deutschen Verbrauchern vorn (66 Prozent).

Insgesamt hat sich der Pro-Kopf-Absatz von Milchersatzprodukten im deutschen Lebensmitteleinzelhandel zwischen 2018 und 2022 mehr als verdoppelt. Das ergaben Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft. Doch Hafermilch ist nicht gleich Hafermilch. Geschmack, Inhaltsstoffe und Qualität unterscheiden sich je nach Marke erheblich. Wir haben zusammen mit Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl drei gängige Marken verglichen: Oatly, Alpro und dmBio.

Hafermilch: Bei Zucker und Protein liegen diese Marken vorne