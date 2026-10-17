Meine Freundinnen und Kolleginnen sind sich einig: „Operation am Auge? Würde ich nie machen!“ Aber ich, sonst manchmal ein Schisser, bin in den Tagen vor dem Lasertermin die Ruhe selbst. Vermutlich habe ich einfach zu viel mitgemacht mit meinen Augen. Ich erinnere mich an meine Scham, als eine Ärztin alle Kinder der Grundschulklasse testete – und ich als Einzige die Zahlen an der Tafel nicht lesen konnte: Ich bekam meine erste Brille.

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In der Pubertät wünschte ich mir so sehnlich ein Leben ohne das Ding, dass mir meine Mutter für viel Geld harte Kontaktlinsen anpassen ließ. Endlich konnte ich ohne beschlagene Gläser Sport machen und meine Augen betonen – aber dafür rutschten regelmäßig Fussel unter die Linsen, was schrecklich unangenehm war. Spontan irgendwo übernachten? Nicht ohne mein Kontaktlinsenmittel.