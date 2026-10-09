Hyaluronsäure hat die Fähigkeit, in den tieferen Hautschichten große Mengen Wasser zu binden. Das durchfeuchtet die Haut und polstert sie von innen heraus auf. Mit zunehmendem Alter erlahmt die natürliche Hyaluronbildung aber immer mehr, wodurch die Haut schlaffer wird und Falten bildet. Ein Hyaluron-Serum, das regelmäßig bei der Hautpflege zum Einsatz kommt, kann dann die sichtbaren Folgen des Alterungsprozesses optisch reduzieren.

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Wer ein Hyaluron-Serum sucht, sollte die Inhaltsstoffe prüfen. Denn in vielen Produkten stecken Substanzen, die der Haut schaden können. Das zeigt eine Untersuchung des Verbrauchermagazins „Öko-Test“, das 24 Seren mit Hyaluronsäure im Labor prüfen lassen hat. Vier Produkte beliebter Marken sind aufgrund enthaltener Problemstoffe durchgefallen. Dem Testergebnis ist aber auch viel Gutes abzugewinnen: Einige Hyaluron-Seren erhalten die Bestnote.

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Ein Hyaluron-Serum kann zumindest kurzzeitig leichte Fältchen verschwinden lassen. © iStock | Alina Valetka

Hyaluron-Serum im Test: Diese drei bekommen die Bestnote

Testsieger: Das steckt in den besten Hyaluron-Seren

Über potenziell schädliche Substanzen muss man sich bei den Testsiegern keine Sorgen machen – in der Laboranalyse habe man keine bedenklichen Inhaltsstoffe finden können, schreibt „Öko-Test“. Stattdessen punkten die Seren mit Wirkstoff-Komplexen, die besonders trockener und empfindlicher Haut zugutekommen können:

Hyaluron-Serum von No Cosmetics überzeugt im Test

Mehrere Feuchtigkeitsspender und hautberuhigendes Ectoin im Hyaluron-Serum von No Cosmetics pflegen empfindliche und trockene Haut. © Amazon

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Das „Hyperdration 4D“-Hyaluron-Serum von No Cosmetics setzt auf unterschiedliche Formen von Hyaluronsäure: Enthalten sind sowohl langkettige als auch kurzkettige Moleküle, die Feuchtigkeit an der Oberfläche binden und gleichzeitig tiefer in die oberste Hautschicht eindringen, um sie von innen heraus aufzupolstern. Als zusätzliche Feuchtigkeitsspender wirken Glycerin und Planktonextrakt – genau wie Hyaluron können sie Wasser in der Haut binden und diese dadurch praller erscheinen lassen. Gegen Hautirritationen und Entzündungen kann zudem enthaltenes Ectoin helfen. Die Aminosäure hat beruhigende Eigenschaften und kann die Hautbarriere unterstützen. Laut Hersteller ist die Formulierung frei von Parfüm und tierischen Inhaltsstoffen. Hier kaufen: No Cosmetics „Hyperdration 4D“-Hyaluron-Serum*

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Judith Williams Hyaluron-Serum schafft es unter die Testsieger

Das Feuchtigkeitsserum von Judith Williams kombiniert Hyaluronsäure mit Glycerin und Urea. © Amazon

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Auf eine Kombination aus kurz- und langkettigen Hyaluron-Molekülen und Glycerin beruht auch die Formulierung des Feuchtigkeitsserum von Judith Williams. Dadurch kann das Serum die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und vor dem Austrocknen bewahren. Urea (Harnstoff) verstärkt diesen Effekt, da sie als natürlicher Feuchthaltefaktor der Haut Wasser binden kann. Zusätzlich wirkt Urea beruhigend und glättend, indem es abgestorbene Hautzellen abträgt. Mit Sonnenblumenöl ist auch eine rückfettende Komponente in der Formulierung enthalten, was die Hautbarriere stärken und so die Feuchtigkeitsversorgung noch verbessern kann. Hier kaufen: Judith Williams „Hyaluron Aktiv“-Feuchtigkeitsserum*

Hyaluronsäure-Serum von Free Organics zählt laut „Öko-Test“ zu den besten

Im Hyaluron-Serum von Free Organics kommt neben Feuchtigkeitsspendern auch beruhigendes Rosenblütenwasser vor. © ecco-verde

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Auch das Hyaluron-Serum von Free Organics kann den Feuchtigkeitshaushalt der Haut unterstützen – mit kurz-, mittel- und langkettigen Hyaluron-Molekülen. Je kleiner die Moleküle, desto leichter können sie die oberste Hautschicht durchdringen, große Moleküle bilden hingegen einen Schutzfilm auf der Hautoberfläche. Das kann den Wasserverlust der Haut verhindern. In Kombination mit Glycerin kann die Haut elastischer werden und praller erscheinen. Rosenblütenwasser verleiht der Formulierung entzündungshemmende und beruhigende Eigenschaften bei gereizter Haut. Zudem kann es adstringierend wirken, die Poren also zusammenziehen und feiner erscheinen lassen. Hier kaufen: Free Organics „High Performance“-Hyaluronserum*

„Öko-Test“: Hyaluron-Serum hat keinen Anti-Aging-Effekt

So gut ein Hyaluron-Serum für die Haut auch sein kann – auf unrealistische Werbeversprechen und vermeintliche Anti-Aging-Effekte sollten Verbraucher nicht hereinfallen. Darauf weist das Verbrauchermagazin „Öko-Test“ hin, das die Aussagen der Hersteller über die vermeintliche Wirkung der Seren in die Bewertung mit einfließen ließ.

Ein Serum könne weder Falten nachhaltig reduzieren noch die Haut straffen, stellt das Verbrauchermagazin im Testbericht klar. Stichhaltige Studien, die eine solche Wirkung belegen könnten, hätten die Hersteller nicht erbringen können. Synthetisches Hyaluron kann nicht tiefer als in die erste Hautschicht dringen. Wenn es die zweite oder dritte Hautschicht – dem eigentlichen Entstehungsort von Falten – erreichen würde, wäre das Serum ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel.

Laut „Öko-Test“ kann man nur Werbeaussagen Glauben schenken, die eine realistische Wirkung versprechen. Ein Serum mit Hyaluronsäure könne demnach nur oberflächliche Trockenheitsfältchen mildern.

Hyaluron-Seren von L‘Oréal und Nivea fallen im Test durch

In einem Hyaluron-Serum sollte der namensgebende Inhaltsstoff einen großen Anteil an der Formulierung ausmachen. Häufig ist das aber nicht so. Ob eine nennenswerte Menge Hyaluronsäure enthalten ist, könnten Verbraucher der Verpackung entnehmen: „Steht Sodium Hyaluronate in der Inhaltsstoffliste beispielsweise erst an zehnter Stelle [...], ist eine effektive Konzentration aus unserer Sicht eher anzuzweifeln“, erklären die Experten.

Die Rezepturen von Hyaluron-Seren können sehr unterschiedlich sein, wobei manche Wirkstoffe einem immer wieder begegnen. So kommen zusätzliche Feuchtigkeitsspender wie Glycerin und Aloe vera häufig vor. Was in einem Hyaluron-Serum aber nichts zu suchen hat, sind Substanzen, die für die Haut potenziell schädlich sind.

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„Öko-Test“ zählt unter anderem PEG-Verbindungen dazu. In der Kosmetik erweisen sie sich zwar als nützlich, da sie als Emulgatoren Wasser und Öl binden können. Aber sie schwächen die Hautbarriere, was die Haut auf Dauer empfindlich macht und sie nur noch mehr austrocknet. Auch hautreizende Konservierungsstoffe, allergieauslösende Duftstoffe und biologisch schwer abbaubare Silikone sieht „Öko-Test“ zurecht kritisch und wertet entsprechende Seren im Test ab.

Das betrifft unter anderem die Hyaluron-Seren „Revitalift Filler“ von L’Oréal und „Cellular Expert Fille“ von Nivea, die mit den Noten „Mangelhaft“ und „Ungenügend“ durchfallen. In beiden Formulierungen sind PEG-Verbindungen verarbeitet, Ersteres enthält zudem einen hautreizenden Konservierungsstoff. Minuspunkte gibt es auch für irreführende Werbeaussagen: Die Hersteller versprechen einen Falten-auffüllenden Effekt, wissenschaftliche Belege hätten sie dafür aber nicht geliefert, berichtet „Öko-Test“. Eine wirksame Hilfe gegen oberflächliche Trockenheitsfalten bieten die Testsieger, indem sie der Haut Feuchtigkeit spenden, ohne sie mit bedenklichen Substanzen zu belasten.

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