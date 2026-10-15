- In monogamen Beziehungen ist Treue ein wichtiger Bestandteil
- Hormonbasierte „Liebessprays“ sollen laut Hersteller dabei helfen
- Ein Experte klärt auf
Es ist vielen unter dem schön klingenden Namen „Kuschelhormon“, „Liebeshormon“ oder auch „Bindungshormon“ bekannt: Oxytocin. Doch was genau steckt dahinter? Welche Bedeutung hat es für uns im Alltag? Für Vertrauen, Beziehungen, Wohlbefinden?
Dirk Scheele, Professor für Social Neuroscience an der Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, hat sich der Sozialen Bindungsforschung verschrieben – Schwerpunkt Oxytocin. Im Interview erklärt er unter anderem, ob frei verkäufliche Oxytocin-Sprays wirklich nutzen.
Herr Scheele, was genau ist Oxytocin?