  • In monogamen Beziehungen ist Treue ein wichtiger Bestandteil
  • Hormonbasierte „Liebessprays“ sollen laut Hersteller dabei helfen
  • Ein Experte klärt auf

Es ist vielen unter dem schön klingenden Namen „Kuschelhormon“, „Liebeshormon“ oder auch „Bindungshormon“ bekannt: Oxytocin. Doch was genau steckt dahinter? Welche Bedeutung hat es für uns im Alltag? Für Vertrauen, Beziehungen, Wohlbefinden?

Dirk Scheele, Professor für Social Neuroscience an der Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, hat sich der Sozialen Bindungsforschung verschrieben – Schwerpunkt Oxytocin. Im Interview erklärt er unter anderem, ob frei verkäufliche Oxytocin-Sprays wirklich nutzen.

Herr Scheele, was genau ist Oxytocin?