In monogamen Beziehungen ist Treue ein wichtiger Bestandteil

Hormonbasierte „Liebessprays“ sollen laut Hersteller dabei helfen

Ein Experte klärt auf

Es ist vielen unter dem schön klingenden Namen „Kuschelhormon“, „Liebeshormon“ oder auch „Bindungshormon“ bekannt: Oxytocin. Doch was genau steckt dahinter? Welche Bedeutung hat es für uns im Alltag? Für Vertrauen, Beziehungen, Wohlbefinden?

Dirk Scheele, Professor für Social Neuroscience an der Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, hat sich der Sozialen Bindungsforschung verschrieben – Schwerpunkt Oxytocin. Im Interview erklärt er unter anderem, ob frei verkäufliche Oxytocin-Sprays wirklich nutzen.

Herr Scheele, was genau ist Oxytocin?