Immer mehr Menschen gehen laut Statistik fremd

Dabei leidet unter Umständen nicht nur die Beziehung der vergebenen Person, sondern auch die Affäre

Zwei Betroffene berichten

In Deutschland ist jeder Vierte bereits fremdgegangen. Während es die einen bei einem betrunkenen One-Night-Stand belassen, gehen andere eine langfristige Affäre ein – und die kann nicht nur für die betrogene Ehefrau zum Desaster werden, sondern auch für die Geliebte. Luisa und Victoria haben eines gemeinsam: Sie schlafen beide mit einem vergebenen Mann. Doch nur eine der Frauen leidet unter der Situation.

Luisa, 30, und Martin, 47, deren richtige Namen anders lauten, kannten sich bereits mehrere Jahre, als sich mehr zwischen ihnen entwickelte. Sie befand sich gerade in der Trennungsphase von ihrem Freund. Er lebte klassisch mit Frau und Kindern. Anfangs hätten sie nur Nachrichten geschrieben, erzählt sie, dann sei es zu einem ersten Treffen gekommen. Meistens hätten sie in seinem Auto gesessen und Wein getrunken. Als seine Familie nicht zu Hause war, lud er sie zu sich ein. Da sei es zum ersten Sex gekommen. Das ist zwei Jahre her. Seitdem treffen sich die beiden im Schnitt zweimal die Woche. Martins Frau weiß bis heute nichts von der Affäre.