Coronavirus: Studie zu Impfstoff zugelassen - Was man wissen muss

Die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise sollten nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts so lange aufrecht erhalten bleiben, bis es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt. RKI-Vizepräsident Lars Schaade verwies in Berlin auf das Risiko eines Rückfalls in der Pandemie bei einer Lockerung der Maßnahmen.

Noch im April will eine Mainzer Firma eine neue Substanz gegen das Coronavirus testen. Ein weiteres Projekt läuft an der Uni Oxford.

Berlin. Anderthalb Jahrzehnte hat es bis vor nicht allzu langer Zeit gedauert, bis ein Impfstoff seine Zulassung bekam, manchmal länger. Und nun: Nur gut drei Monate nach Entschlüsselung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 kann in Deutschland die erste klinische Studie für einen Impfstoffkandidaten gegen den Erreger starten.

Das gab am Mittwoch das für die Genehmigung der Studien zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in einer Videopressekonferenz bekannt. Zugelassen ist der Impfstoff damit noch lange nicht, aber das Ziel, die Weltbevölkerung gegen den neuen Erreger immunisieren zu können, ist bedeutend näher gerückt. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Impfstoff gegen Coronavirus: Wie läuft der Test?

Das Mainzer Unternehmen Biontech hat gemeinsam mit dem Pharmariesen Pfizer insgesamt vier Impfstoffkandidaten entwickelt, von denen nun der erste nach erfolgreichen Tierversuchen mit Freiwilligen getestet werden kann. Ab Ende April bekommen zunächst 200 gesunde Probanden zwischen 18 und 55 Jahren den Wirkstoff mit dem Namen BNT162b1 verabreicht.

Das Ziel dieser Studie ist einerseits, die richtige Dosis für kommende Studien zu finden. Andererseits werden Verträglichkeit, Sicherheit und die Reaktion des Immunsystems getestet. Auch das sogenannte Impfschema soll festgelegt werden – also ob jemand ein oder zwei Injektionen bekommen soll.

In einen zweiten Teil der Studie sollen auch Menschen eingeschlossen werden, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf mit der Lungenerkrankung Covid-19 haben. Die Erkrankung wird von dem neuartigen Coronavirus ausgelöst. Auch für die USA rechnen Bion­tech und Pfizer bald mit der Genehmigung einer klinischen Studie.

Coronavirus: Wie soll der Impfstoff wirken?

Bei dem Wirkstoff handelt es sich um einen sogenannten RNA-Impfstoff. Dabei werden dem Menschen genetische Informationen für den Bau eines ungefährlichen Virusbestandteils verabreicht. Die Körperzellen bauen dann mithilfe dieser Information den Erregerbestandteil.

Diese Virusteilchen soll das Immunsystem als fremd erkennen und eine schützende Immunantwort aufbauen. Infiziert sich ein Mensch dann künftig mit dem Erreger, kann die menschliche Abwehr diesen im besten Fall in Schach halten oder zumindest den Verlauf von Covid-19 abmildern.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Auch das US-Unternehmen Moderna, das seinen Impfstoffkandidaten bereits seit Mitte März an Freiwilligen testet, arbeitet an so einem genbasierten Wirkstoff. Der Vorteil dieses Impfstofftyps liegt auch in einer vergleichsweise einfachen Herstellung. Auf dem Markt gibt es jedoch bislang noch keinen solchen Impfstoff.

Corona-Impfung: Wann ist mit einer Zulassung zu rechnen?

Die Frage lässt sich laut dem PEI derzeit nicht beantworten. Erste Ergebnisse der nun genehmigten klinischen Studie könnten im Juni vorliegen, hieß es. Doch die Phase der Testung mit Freiwilligen braucht Zeit – denn auf den Test an einer kleinen Probandengruppe müssen Studien mit vielen Tausend Menschen folgen. Im Herbst könnte der Impfstoffkandidat laut PEI-Präsident Klaus Cichutek vielleicht in diese Phase eintreten.

Mitarbeiter des Biotechnologie-Unternehmens Biontech beraten sich im Labor.

Foto: Stefan AlbrechtBiontech / dpa

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach am Mittwoch zwar von einem guten Signal, gleichzeitig bleibe aber der Hinweis wichtig, „dass es noch Monate dauern wird, bis ein Impfstoff zur Verfügung stehen kann“.

Warum geht die Impfstoffentwicklung gegen Sars-CoV-2 so schnell?

Das hat mehrere Gründe. Zum Beispiel konnten Forscher auf Wissen um Verwandte von Sars-CoV-2 zurückgreifen: Sars und Mers. Auch bei diesen Coronaviren liefen und laufen Impfstoffstudien, deren Erkenntnisse den Wissenschaftlern nutzen.

Hinzu kommt, dass die Welt in dieser Pandemie mit dem Ziel, besser gestern als heute einen Impfstoff zu haben, zusammensteht. Pharmaunternehmen sehen sich auch als Partner, nicht nur als Konkurrenten. Das Wissen wird geteilt, weil alle ein Interesse daran haben, sich gegen das Virus zu wappnen.

Auch scheinbare Kleinigkeiten helfen. So wird in der aktuellen Krise zum Beispiel ein „rolling review“ angewendet. Dabei können Unternehmen den ersten Teil eines Studienantrags bereits beim PEI einreichen, während sie noch am Rest arbeiten – das spart wertvolle Zeit.

Im Fall von Biontech habe man „durch eine intensive wissenschaftliche Beratung im Vorfeld“ das Verfahren in vier Tagen abschließen können, so das PEI. Am 18. April hat das Mainzer Unternehmen den überarbeiteten Antrag von Anfang April eingereicht, am 21. April wurde er genehmigt.

Nicht zuletzt sind es auch technologische Entwicklungen, die helfen: So nutzt zum Beispiel das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung sogenannte Vakzine-Plattformen zur Impfstoffentwicklung, eine Art Baukastensystem, das Forscher nach dem Ebola-Ausbruch 2014 entwickelt haben, um einen Impfstoff auch in kürzester Zeit zur Verfügung stellen zu können.

Das Paul-Ehrlich-Institut betont, dass trotz des beschleunigten Verfahrens darauf geachtet werde, „dass die erforderliche Sorgfalt nicht beeinträchtigt wird“. Am Ende sei relevant, „dass der Nutzen relativ zum Risiko auf jeden Fall weit überwiegen sollte“, sagte Cichutek.

Welche Impfstoffprojekte gibt es derzeit noch weltweit?

Weltweit gibt es laut dem Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller mehr als 80 Impfstoffprojekte, für eine Handvoll Kandidaten sind bereits klinische Studien genehmigt. So soll an diesem Donnerstag in Großbritannien an der Universität Oxford eine Studie mit rund 500 gesunden Freiwilligen beginnen.

Hintergrund: So läuft das Rennen um den rettenden Impfstoff

Studienleiterin Sarah Gilbert hofft, bis Mitte Mai alle Probanden geimpft zu haben, wie sie dem Fachblatt „Lancet“ sagte. Der günstigste Fall sei, dass man im Herbst ein gutes Wirksamkeitsergebnis der Phase-3-Studie mit dann 5000 Probanden und die Möglichkeit habe, große Impfstoffmengen herzustellen. Doch dieser Zeitplan sei sehr ambitioniert, so Gilbert.

Coronavirus-Pandemie – Mehr zum Thema