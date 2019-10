Berlin. Es ist der Vorsitzende der Jungen Union, der die Machtfrage stellt. Die Führungsfrage der CDU müsse geklärt werden, sagt Tilman Kuban im Bundesvorstand der CDU. Damit zielt er auf die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Und auf ihren Anspruch, Kanzlerkandidatin zu werden.

Er geht mit dieser Äußerung auf maximale Distanz zu seiner Vorsitzenden – wohl wissend, dass Äußerungen in diesem Gremium selten hinter verschlossenen Türen bleiben.

Kurze Zeit nach seiner Einlassung dringt die Machtfrage aus den Gremien nach draußen. Doch AKK, wie sie im politischen Berlin genannt wird, hat gelernt und macht den Zwist in der anschließenden Pressekonferenz selbst öffentlich. Es sei richtig, dass „im Bundesvorstand von dem Vorsitzenden der Jungen Union die Führungsfrage gestellt worden“ sei, sagt die Saarländerin.

Und weist mit einem deutlichen Machtwort ihre Kritiker in die Schranken: Sie bleibe bei ihrer Position, dass erst der Bundesparteitag 2020 erneut über die Frage der Parteichefin und auch der Kanzlerkandidatur entschieden werde.

Nach der Thüringen-Wahl ist Debatte um Kanzlerkandidatur entbrannt

Als sie 2018 CDU-Vorsitzende geworden sei, habe sie bereits darauf hingewiesen, dass Kanzleramt und CDU-Vorsitz eigentlich in einer Hand liegen sollten. Ansonsten gebe es genau die Unruhe, die jetzt in der Union zu spüren sei. Sie habe zudem darauf verwiesen, „dass genau diese Situation jetzt im Moment ein Höchstmaß an Verantwortung verlangt“, sagt die CDU-Chefin. Sie sei dem bislang gerecht geworden.

Und fügt spitz hinzu: Andere Spitzenpolitiker der Union müssten sich fragen, ob dies auch für sie gelte. „Wer immer meint, die Frage müsse jetzt in diesem Herbst entscheiden werden, der hat auf dem Bundesparteitag die Gelegenheit dazu“, sagte sie mit Hinweis auf den Parteitag Ende November in Leipzig.

Wums. Regulär steht in Leipzig nämlich keine Neuwahl der CDU-Spitze an. Allerdings hat die Junge Union bereits angekündigt, einen Antrag zur Urwahl des Kanzlerkandidaten einzubringen. Somit ist zumindest das Thema Kanzlerkandidatur auf der Tagesordnung des Parteitreffens.

Bewegte Zeiten für Kramp-Karrenbauer

Es ist am Montag eine veränderte CDU-Chefin, die auf der Bühne steht. AKK hat aus den Fehlern der vergangenen Monate gelernt, beantwortet nur ein paar Fragen der Journalisten, ist in ihren Antworten sehr knapp. Die freundliche Tonlage der vergangenen Wochen ist verschwunden. Sie wirkt angefasst. Die Vorsitzende räumt ein, dass die Verluste von SPD und CDU in Erfurt auch etwas damit zu tun hätten, „dass die Zusammenarbeit in der großen Koalition nicht als positiv wahrgenommen wird, unabhängig davon, was in der Sache in der Regierung erreicht wird“.

Ein weiterer Grund sei, dass Union und SPD aktuell zu sehr mit „Interna“ beschäftigt seien: die SPD mit ihrer Suche nach einem neuen Führungsduo, und „auch in der CDU gibt es ja Diskussionen, die hinlänglich bekannt sind“. Insgesamt habe es für den CDU-Spitzenkandidaten in Thüringen, Mike Mohring , keinen „Rückenwind“ aus Berlin gegeben, bekennt sie. Nach dem vorläufigen Ergebnis sackte die CDU am Sonntag auf 21,8 Prozent ab. Die SPD erhielt nur 8,2 Prozent der Stimmen.

Für Kramp-Karrenbauer sind es bewegte Zeiten. Gerade erst hatte die Verteidigungsministerin mit ihrer Forderung nach einer internationalen Schutzzone in Syrien einen innenpolitischen Befreiungsschlag versucht. Zwar verärgerte sie den Koalitionspartner SPD damit massiv, aber in ihrer Partei machte der couragierte Vorschlag Eindruck. Doch das dramatisch schlechte Ergebnis bei der Wahl in Thüringen stellt die CDU-Chefin nun vor eine weitere harte Bewährungsprobe. Denn das Ergebnis der Wahl in Thüringen trifft die Groko hart.

Noch nicht mal ein Jahr ist AKK im Amt und muss nun vier Wahlen in diesem Jahr verantworten, bei der die CDU starke Verluste hinnehmen musste. Ihre Autorität ist aufgrund zahlreicher Kommunikationspannen ohnehin angeschlagen: Konkurrenten um die Kanzlerkandidatur in Person von Friedrich Merz, Gesundheitsminister Jens Spahn und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet lauern schon.

Friedrich Merz steht schon bereit

Laschet und Spahn lassen sich dem Vernehmen nach nicht ein in den Sitzungen am Montag. Doch ein Dritter steht zwar am Spielfeldrand, beschränkt sich jedoch nicht nur aufs Beobachten: „Das Wahlergebnis von Thüringen kann die CDU nicht mehr ignorieren oder einfach aussitzen“, twitterte Merz am Morgen. Dabei ist wichtig zu wissen, dass Kuban Merz erst kürzlich beim Deutschlandtag der Jungen Union eine breite Bühne bot.

Und dass, obwohl Merz in der CDU keine wichtige Position bekleidet. Er ist nur Vizepräsident des Wirtschaftsrats der CDU. Eine Einbindung in die Parteigremien hatte er nach seiner Niederlage abgelehnt. Doch die Sehnsucht nach dem ehemaligen Unionsfraktionschef scheint in Teilen der Partei immer noch groß.

Für AKK droht noch weiteres Ungemach. Der thüringische CDU-Spitzenkandidat Mohring ist tief frustriert. Er hatte Rückenwind aus Berlin eingefordert, zum Beispiel in Form einer Einigung bei der Grundrente. Die kam bis zum Wahltag in Erfurt nicht. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak beeilte sich am Wahlabend, eine Zusammenarbeit mit der Linken sofort auszuschließen, „nach der Wahl gilt, was vor der Wahl gesagt wurde“, betonte er.

Mohring jedoch warb für „stabile Verhältnisse“ in einem Land, in dem drei Parteien über zwanzig Prozent haben und nicht miteinander regieren wollen. Wie soll das aussehen? Der CDU-Vorstand erneuerte am Montag den bestehenden Beschluss zur Unvereinbarkeit einer Zusammenarbeit mit der Linkspartei. Damals hatte die CDU beschlossen, „Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland“ abzulehnen.

Mohring sagt, diese Beschlusslage gelte. Doch wenn der Wahlsieger Bodo Ramelow von der Linkspartei ihn zu Gesprächen bitte, gehe er mit „offenem Herzen dahin“ – aus Verantwortung für Thüringen. Am Ende der Pressebegegnung umarmen sich die Vorsitzende und ihr Landeschef kurz. Mohring war stets ein Unterstützer von AKK. Am Montag jedoch hat er es ihr nicht leichter gemacht.