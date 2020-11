Swing States: Wo sich die US-Wahl 2020 jetzt entscheidet

Berlin. Die letzten Wahllokale hatten schon lange zu, doch ein Ergebnis war noch nicht in Sicht: In mehreren entscheidenden US-Bundesstaaten war am Mittwochabend mitteleuropäischer Zeit noch offen, wer die Mehrheit der Stimmen gewinnen würde – und damit das Weiße Haus.

Vor allem Michigan und Pennsylvania spielen eine zentrale Rolle bei der Frage, ob Donald Trump oder Joe Biden der nächste US-Präsident werden. Das ebenfalls umkämpfte Wisconsin konnte Biden am Mittwoch für sich entscheiden. Doch auch Georgia, North Carolina und Nevada können den Ausgang noch beeinflussen, auch dort war das Ergebnis am Mittwoch noch offen.

Sowohl für US-Präsident Trump als auch für Herausforderer Biden gab es damit noch mehrere rechnerische Möglichkeiten, sich eine Mehrheit der Wahlmänner zu sichern.

In Michigan, Pennsylvania, Georgia, North Carolina und Nevada entscheidet sich, wer der nächste US-Präsident wird. Im noch nicht gänzlich ausgezählten Alaska führt Trump deutlich.

Foto: omanMarc Büttner / funkegrafik nrw

US-Wahl 2020 – Alle wichtigen News

Trump gewinnt in ländlichen Regionen

Wem das letztendlich gelingt, könnte aber erst am Donnerstag oder später klar sein. Wegen der dortigen Wahlgesetze konnte in mehreren entscheidenden Staaten erst am Dienstag mit der Auszählung der in diesem Jahr besonders zahlreichen Briefwahlstimmen begonnen werden. Weil die Wähler der Demokraten häufiger per Brief wählen als die der Republikaner, sahen Beobachter bessere Chancen für Biden.

Sichere Ergebnisse gab es am Tag nach der Wahl vor allem in Staaten, in denen der Wahlausgang absehbar gewesen war. So konnte Amtsinhaber Trump sich Wahlmänner-Stimmen in ländlich geprägten Bundesstaaten im Mittleren Westen und Süden sichern. Auch Florida, ein wichtiger Staat und häufig Orakel für den Ausgang der gesamten Wahl, ging an Trump. Texas, wo die Demokraten sich Hoffnungen auf einen Sieg gemacht hatten, blieb ebenfalls rot.

Biden dominiert die Küstenregionen

Herausforderer Joe Biden gewann deutlich in Staaten an den Küsten. Wichtig für ihn war Arizona: 2016 hatte der Staat im Südwesten noch Donald Trump gewählt, in diesem Jahr ging er an Biden. Auch Minnesota, ebenfalls ein Swing State, konnte er für sich verbuchen.

US-Wahl 2020 - Alles zum Duell Trump vs. Biden

Die Unterschiede im Wahlverhalten offenbarten sich aber nicht nur in der Geografie: Dem National Election Pool (NEP) zufolge stimmten 87 Prozent der afroamerikanischen Wähler für Biden, außerdem 66 Prozent der Latinos und 62 Prozent der Bürger unter 30 Jahre. Trump wählten vor allem Weiße (57 Prozent) und Menschen älter als 65 Jahre (51 Prozent).

Die Mehrheit jener, die sich vom Präsidenten erhoffen, dass er das Land eint, wählten Biden. Jene, die eine starke Führungspersönlichkeit bevorzugen, votierten für Trump. (yah/mir/tma)

Neueste Politik Videos Neueste Politik Videos

Beschreibung anzeigen