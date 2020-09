Trump soll im ersten Amtsjahr nur 750 Dollar Bundessteuer gezahlt haben

Washington. Gut einen Monat vor der US-Präsidentschaftswahl sorgt ein Zeitungsbericht für Wirbel: Donald Trump soll über Jahre hinweg nur minimale oder gar keine Einkommensteuer auf Bundesebene entrichtet haben. Wie die „New York Times“ am Sonntag unter Berufung auf Steuerunterlagen berichtete, zahlte Trump im Wahljahr 2016 und in seinem ersten Amtsjahr 2017 nur jeweils 750 Dollar an die Bundessteuerbehörde IRS.

Die Zeitung bekam nach eigenen Angaben Zugang zu Steuerunterlagen des früheren Immobilienmoguls und Reality-TV-Stars aus einem Zeitraum von fast zwei Jahrzehnten. Demnach zahlte Trump in elf der 18 Steuerjahre, für welche das Blatt die Dokumente durchforstete, gar keine Bundeseinkommensteuer. Der Grund sei, dass Trump mehr Verluste als Gewinne deklariert habe.

Trump bezeichnete den Zeitungsbericht als „totale Falschnachricht“ und „erfunden“. Er habe „viel“ Einkommensteuer an den Bundesstaat New York bezahlt, beteuerte der Präsident. Bei Twitter postete er schlicht: „FAKE NEWS!“

Donald Trump setzte im Wahlkampf auf Image als Selfmade-Millionär

Trump hatte im Wahlkampf 2016 stark auf sein Image als angeblicher Selfmade-Milliardär gesetzt, das durch seine frühere Reality-Show „The Apprentice“ weite Verbreitung gefunden hatte. Gleichzeitig weigerte er sich jedoch entgegen der Gepflogenheiten, seine Steuererklärungen zu veröffentlichten.

An dieser Weigerung hält Trump bis heute fest – er ist der erste US-Präsident seit Richard Nixon (1969 bis 1974), der die Offenlegung seiner Steuererklärungen verweigert. Dies hat immer für Spekulationen darüber sorgt, ob Trump etwas zu verbergen habe. Eine dieser Spekulationen ging in die Richtung, der Präsident wolle verschleiern, dass er als Geschäftsmann bei weitem nicht so erfolgreich gewesen sei wie von ihm angeführt.

USA: Donald Trump klagt über Steuerbehörde IRS

Er werde seine Steuererklärungen veröffentlichen, wenn die seit Jahren laufende Buchprüfung der Steuerbehörde IRS abgeschlossen sei, sagte der US Präsident zuletzt und beklagte zugleich: „Die IRS behandelt mich nicht gut. Sie behandeln mich sehr schlecht.“

Der Präsident wehrt sich aktuell auch vor einem Gericht in New York gegen einen Versuch von Staatsanwälten aus Manhattan, Zugang zu seinen Steuerunterlagen zu bekommen. Der „New York Times“ zufolge geht es bei einer IRS-Prüfung um eine Steuerrückzahlung von 72,9 Millionen Dollar, die er nach hohen Verlusten erhalten habe.

US-Wahlkampf: Joe Biden stellt sich auf Lügen in TV-Duellen ein

Die Enthüllungen der „New York Times“ liefern Herausforderer Joe Biden nun Futter für das am Dienstag anstehende TV-Duell. Im Vorfeld der TV-Debatte fuhr Trump neue heftige Attacken gegen Biden, der in den Umfragen zu der Wahl am 3. November seit Monaten konstant vor ihm liegt. So forderte Trump den früheren Vizepräsidenten über Twitter auf, einen Dopingtest zu machen - und zwar entweder vor oder nach der Debatte. Einmal mehr verunglimpfte der 74-jährige Amtsinhaber seinen drei Jahre älteren Rivalen als „schläfrigen Joe“.

Seine provokante Forderung begründete der Präsident damit, dass Bidens Debattenauftritte „rekordverdächtig unausgeglichen“ seien. „Nur Medikamente können diese Diskrepanz verursacht haben“, erklärte Trump, ohne dafür irgendwelche Belege zu nennen. Bereits im August hatte er einen Dopingtest ins Spiel gebracht. Trump erklärte nun, er selbst würde sich einem solchen Test „selbstverständlich“ auch unterziehen.

Biden hatte zuvor bereits erklärt, er sei auf „persönliche Angriffe und Lügen“ in dem TV-Duell eingestellt. „Meine Vermutung ist, dass es ein einziger Frontalangriff wird“, sagte er dem Sender MSNBC. Insgesamt sind drei Fernsehduelle zwischen Trump und Biden geplant. Die zweite und dritte Debatte sollen am 15. und 22. Oktober stattfinden.

