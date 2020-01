Christian Lindner: „Ich sehe die FDP in der Bundesregierung“

FDP-Chef Christian Lindner will auf Bundesebene raus aus der Opposition. Dazu will er nun verstärkt um enttäuschte SPD-Wähler werben.

Berlin. Probleme mit dem Personal? Komplizierte Kanzlerkandidatensuche? Schwierige Doppelspitze? Nicht bei der FDP: Hier lautet die Antwort auf die Führungsfrage seit sieben Jahren immer gleich. Parteichef Christian Lindner ist unangefochten. Vor dem traditionellen Dreikönigstreffen seiner Partei am kommenden Montag in Stuttgart zeigt sich der Parteichef entsprechend selbstbewusst: „Ich sehe die FDP am Ende des neuen Jahrzehnts als Regierungspartei im Bund. Bestenfalls sind die Freien Demokraten dann schon seit 2021 in der Bundesregierung“, sagte Lindner unserer Redaktion.