Nach der „Dendrobium Angela Merkel“ und der „Renanthera Olaf Scholz“ trägt nun auch eine Orchidee den Namen eines deutschen Bundeskanzlers: Die „Vanda Friedrich Merz“ wurde während des Antrittsbesuchs von Merz in Singapur offiziell getauft. Die Sorte zeichnet sich durch lila-braune Blüten und sattgrüne Blätter aus. Bei der kurzen Zeremonie im Parlamentsgebäude des südostasiatischen Stadtstaats bezeichnete Merz die Namensgebung als „eine große Ehre“.

Merz bekommt nach Merkel und Scholz eigene Orchidee: „Große Ehre“

Die Orchidee ist die Nationalpflanze Singapurs. Es hat Tradition, dass hochrangige Gäste dort geehrt werden, indem eine Orchideensorte nach ihnen benannt wird. So war es 2011 bei Angela Merkel und 2022 bei Olaf Scholz.

Auch nach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der britischen Prinzessin Diana und dem japanischen Kaiser Akihito wurden bereits Orchideen benannt. Das wird in der Wirtschaftsmetropole auch „Orchideen-Diplomatie“ genannt.

lth/dpa