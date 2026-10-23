Im US-Wahlkampf sorgt die Enthüllung eines selbsternannten Meinungsforschungsinstituts für Aufruhr: Das US-amerikanische Unternehmen Wedgewood Polls hat offenbar selbst zugegeben, falsche Umfragen in Umlauf gebracht zu haben. Unter anderem die „New York Times“ soll sich auf die Fake-Umfragen bezogen haben. Meinungsumfragen spielen im US-Wahlkampf eine bedeutende Rolle.

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Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion

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Am 3. November fällt die Entscheidung: Kann sich US-Präsident Donald Trump weiterhin auf einen ihm wohlgesonnenen Kongress verlassen – oder muss er in den kommenden gut zwei Jahren mit mehr Widerstand rechnen? Anfang November wird ein Großteil des US-Parlaments neu gewählt. Dabei könnten Trumps Republikaner ihre knappe Mehrheit in beiden Kammern verlieren.

Wir berichten über die wichtigsten Entwicklungen der Kongresswahlen in den USA im News-Blog.