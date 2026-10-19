In Australien ist die parteilose Abgeordnete Helen Haines am Montag von einem Mann mit einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Das Motiv des 43-Jährigen sei bislang unklar, sagte Premierminister Anthony Albanese. Es handle sich jedoch um „einen bewussten Angriff“ und „keinen Unfall“. Die Polizei schaltete eine Anti-Terror-Einheit ein, die den Vorfall untersuchen soll.

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Die 65 Jahre alte Parlamentarierin wurde nach Polizeiangaben vor ihrem Büro in Wangaratta attackiert, gut 200 Kilometer nordöstlich von Melbourne. Dabei habe das Opfer „lebensgefährliche Verletzungen erlitten“, sagte Ashley Mason von der Polizei im Bundesstaat Victoria. Passanten hätten den Fahrer überwältigt, der anschließend von der Polizei festgenommen wurde. Demnach wurde in seinem Auto ein Messer gefunden.

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Familie und Regierung danken Helfern und bitten um Privatsphäre

„Unsere Gedanken sind in dieser äußerst schwierigen Zeit bei Helen, ihrer Familie, ihren Freunden, ihrem Team und ihrer Gemeinde. Wir beten für ihre vollständige Genesung“, sagte Regierungschef Albanese. „Sie ist ausgesprochen intelligent, aber vor allem ist sie einfach ein durch und durch anständiger Mensch.“

„Wir danken den beherzten Passanten und den engagierten Rettungskräften, die ihr geholfen haben, sowie der Polizei für ihren Einsatz“, erklärte Haines' Familie. „Wir bitten die Öffentlichkeit und die Medien darum, ihre Privatsphäre zu respektieren“, fügte sie hinzu.

Haines war 2019 ins australische Parlament eingezogen. Die frühere Krankenschwester hatte sich unter anderem für mehr Klimaschutz und die Korruptionsbekämpfung eingesetzt.

pau/afp