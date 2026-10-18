- Am Flughafen Leipzig/Halle kam es zu einem Polizeieinsatz
- Grund dafür ist ein beschädigter Zaun
- Die Polizei ermittelt
Polizeieinsatz am Flughafen Leipzig/Halle: Auslöser ist ein beschädigter Zaun, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Demnach könnte ein Auto von außen den Zaun durchbrochen haben, ergänzte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Der beschädigte Abschnitt befinde sich in der Nähe abgestellter russischer Antonow-Frachtflugzeuge.
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Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
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Das Gelände wurde nach Angaben der Polizei durchsucht. Bisher seien keine unberechtigten Personen auf dem Gelände gefunden worden. Der Flugverkehr ist trotz des Polizeieinsatzes nicht beeinträchtigt. Weder Passagier- noch Frachtflüge seien eingeschränkt, teilte Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart mit. Zwar sei die Nordpiste gesperrt, durch die zweite Start-und-Lande-Bahn komme es derzeit aber zu keinen Einschränkungen im Flugverkehr, hieß es weiter.
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mit dpa