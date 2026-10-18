Am Flughafen Leipzig/Halle kam es zu einem Polizeieinsatz

Grund dafür ist ein beschädigter Zaun

Die Polizei ermittelt

Polizeieinsatz am Flughafen Leipzig/Halle: Auslöser ist ein beschädigter Zaun, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Demnach könnte ein Auto von außen den Zaun durchbrochen haben, ergänzte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Der beschädigte Abschnitt befinde sich in der Nähe abgestellter russischer Antonow-Frachtflugzeuge.

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Das Gelände wurde nach Angaben der Polizei durchsucht. Bisher seien keine unberechtigten Personen auf dem Gelände gefunden worden. Der Flugverkehr ist trotz des Polizeieinsatzes nicht beeinträchtigt. Weder Passagier- noch Frachtflüge seien eingeschränkt, teilte Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart mit. Zwar sei die Nordpiste gesperrt, durch die zweite Start-und-Lande-Bahn komme es derzeit aber zu keinen Einschränkungen im Flugverkehr, hieß es weiter.

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Polizeieinsatz Flughafen Leipzig: Drohnensichtung im Sommer

Im Sommer geriet der Flughafen Leipzig/Halle bereits schon einmal in die Schlagzeilen: Anfang August wurde dort eine mit Sprengstoff präparierte Drohne neben ukrainischen Frachtflugzeugen entdeckt. Die Bundesregierung machte Russland für den versuchten Angriff verantwortlich. Moskau wies die Vorwürfe zurück.

mit dpa