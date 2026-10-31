Bei Ausschreitungen am Rande landesweiter Massenproteste in Frankreich sind am Samstag 565 Menschen festgenommen worden. Dies teilte das französische Innenministerium am Samstagabend mit. In Paris wurden zudem fünf Sicherheitskräfte verletzt, darunter drei durch Molotowcocktails, wie die Polizeipräfektur mitteilte. Bei einem der Angriffe geriet die Uniform eines Gendarmen durch einen Molotowcocktail in Brand.
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Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
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Innenminister Laurent Nuñez sprach mit Blick auf diesen Angriff von einem „versuchten Mord“. Der Gendarm sei glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Nuñez warf linksextremistischen Gruppen eine „ungeheuerliche Gewalt“ gegen Sicherheitskräfte vor. Die Demonstrationszüge selbst seien dagegen weitgehend friedlich verlaufen.
Wir berichten über die Proteste in Frankreich und die Folgen im Blog.
fmg mit dpa/afp/epd/KNA