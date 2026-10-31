Bei Ausschreitungen am Rande landesweiter Massenproteste in Frankreich sind am Samstag 565 Menschen festgenommen worden. Dies teilte das französische Innenministerium am Samstagabend mit. In Paris wurden zudem fünf Sicherheitskräfte verletzt, darunter drei durch Molotowcocktails, wie die Polizeipräfektur mitteilte. Bei einem der Angriffe geriet die Uniform eines Gendarmen durch einen Molotowcocktail in Brand.

Montag, Mittwoch, Freitag Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

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Innenminister Laurent Nuñez sprach mit Blick auf diesen Angriff von einem „versuchten Mord“. Der Gendarm sei glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Nuñez warf linksextremistischen Gruppen eine „ungeheuerliche Gewalt“ gegen Sicherheitskräfte vor. Die Demonstrationszüge selbst seien dagegen weitgehend friedlich verlaufen.

Wir berichten über die Proteste in Frankreich und die Folgen im Blog.

Podcast-Folge Krawalle in Frankreich: Droht die Gewalt auch Deutschland? Im Krisenmodus 32 Min. 32 Min. Facebook X WhatsApp E-Mail

Wichtige Updates 18:07 Uhr Innenminister: Fast 1000 Festnahmen bei landesweiten Protesten in Frankreich 15:23 Uhr Polizei setzt Tränengas und Blendgranaten ein 17:39 Uhr Frankreich mobilisiert zusätzliche Polizisten für neue Proteste 10:52 Uhr Festnahme nach Brandstiftung im Rathaus von Limoges Alexander Uhl Mehr als 500 Festnahmen bei Ausschreitungen Bei Ausschreitungen am Rande der landesweiten Proteste in Frankreich sind mehr als 500 Menschen festgenommen worden. Innenminister Laurent Nuñez sprach am Samstagabend von 520 Festnahmen. Die Zahl dürfte demnach im Verlauf des Abends noch steigen. In Frankreich waren am dritten Samstag in Folge hunderttausende Menschen gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missstände im Bildungssystem auf die Straße gegangen. Nach Angaben des Innenministeriums demonstrierten landesweit 320.000 Menschen, die Veranstalter sprachen von einer halben Million Teilnehmern. Nachdem die Kundgebungen selbst überwiegend friedlich geblieben waren, kam es später in Paris und weiteren Städten wie bereits in den Vorwochen zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Landesweit waren 70.000 Sicherheitskräfte im Einsatz. Vor zwei Wochen waren bei Randalen zahlreiche Geschäfte geplündert und öffentliche Gebäude attackiert worden. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Paulina Cwiartka Gendarm bei Protesten von Flammen erfasst – Minister spricht von Tötungsversuch Der französische Innenminister Laurent Nuñez gab an, dass es bei den landesweiten Protesten zahlreiche Brände gegeben habe, Wurfgeschosse gegen Beamte eingesetzt worden seien und Randalierer auch Pflastersteine geworfen hätten.



In Paris sei ein Gendarm von Flammen erfasst worden, nachdem ein Molotowcocktail auf eine Absperrung geworfen worden sei, so der Minister. Er nannte dies einen versuchten Totschlag. Wie die französische Zeitung „Le Monde“ berichtet, habe der betroffene Gendarm letztendlich nur „leichte Verletzungen“ erlitten.



511 Menschen wurden dem Innenministerium zufolge landesweit bis 20 Uhr festgenommen, Hunderte weniger als zum gleichen Zeitpunkt am vergangenen Samstag.



Demnach nahmen 320.000 Menschen an Demonstrationszügen im Land teil, davon 70.000 in Paris. Im Rahmen der angemeldeten Kundgebungen verliefen die Demonstrationszüge den Angaben nach friedlich. Ein Bündnis von Schüler- und Studierendenorganisationen zählte Medien zufolge seinerseits fast eine halbe Million Protestierende, mit 200.000 Menschen auf den Straßen in Paris. Bei einem französischen Bereitschaftspolizisten schlugen Flammen aus seiner Uniform, nachdem er bei einem Vorstoß gegen Demonstranten am Ende einer Demonstration getroffen wurde. Foto: Sameer Al-Doumy/AFP/dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Paulina Cwiartka 320.000 auf Straßen in Frankreich – mehrere Festnahmen Nach einem insgesamt ruhigen Verlauf der landesweiten Proteste in Frankreich ist es am Ende des Tages zu Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Menschen vor Ort gekommen. Unter anderem in Paris und Lyon setzten Ordnungskräfte Tränengas ein, wie französische Medien berichteten und in Live-Streams zu sehen war. In Paris waren Explosionen von Feuerwerkskörpern zu hören, Bilder im Sender BFMTV zeigten, wie Einsatzkräfte von Flammen erfasst wurden. 296 Menschen wurden dem Innenministerium zufolge landesweit bis 18 Uhr festgenommen, fast 500 weniger als zum gleichen Zeitpunkt am vergangenen Samstag. Laut Ministerium nahmen 320.000 Menschen an Demonstrationszügen im Land teil, davon 70.000 in Paris. Im Rahmen der angemeldeten Kundgebungen verliefen die Demonstrationszüge nach Angaben des Innenministeriums friedlich. Ein Bündnis von Schüler- und Studierendenorganisationen zählte Medien zufolge seinerseits fast eine halbe Million Protestierende, mit 200.000 Menschen auf den Straßen in Paris. In mehreren Städten versuchten dem Ministerium zufolge radikale Kräfte am Ende der Demonstrationen, in die Innenstädte vorzudringen und Plünderungen zu begehen. Den Angaben nach wurden sie durch Ordnungskräfte davon abgehalten. Die Behörde nannte Städte wie Bordeaux, Toulouse, Rennes, Lille, Nantes, Marseille und Lyon. Die Zusammenstöße dauerten demnach am Abend noch an. Brennende Straßenbarrikade während landesweiter Demonstrationen . Foto: Alain JOCARD / AFP Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Frankreichs Regierung geht auf Forderungen der Schulproteste ein Nach den wochenlangen Schulprotesten verspricht Frankreichs Regierung mehr Geld, mehr Posten und ein Ende des umstrittenen Hochschulzulassungssystems. Die Plattform Parcoursup solle im Herbst 2028 ersetzt werden. Bis es so weit ist, solle das Zulassungssystem aber bereits transparenter werden und Absagen mit einer Begründung versehen werden, sagte Hochschulminister Philippe Baptiste. Die Regierung geht damit einen deutlichen Schritt auf die seit Wochen protestierenden Gymnasiasten und Studierenden zu. Für die Instandsetzung von Gymnasien will der Staat zudem bis 2030 vier Milliarden Euro an Krediten mit vergünstigtem Zinssatz für die Kommunen locker machen – für Universitäten soll eine Milliarde Euro bis 2029 für Renovierungen dazukommen. Hunderte Stellen von Lehrkräften sollen zudem geschaffen und geplante Streichungen zurückgenommen werden, gab Bildungsminister Édouard Geffray bekannt. Vertreter der Protestierenden lobten zwar die Ankündigungen, riefen aber dazu auf, den Protest weiterzutragen.

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Leonhard Rosenauer Innenministerium korrigiert Zahlen nach oben: Mehr als 1300 Festnahmen bei Protesten Bei Ausschreitungen am Rande der Demonstrationen in Frankreich am Samstag sind landesweit 1314 Menschen festgenommen worden. 53 Polizeikräfte seien verletzt worden, teilte das Innenministerium in einer morgendlichen Bilanz mit. Einsatzkräfte seien gegen 75 versuchte Brandstiftungen vorgegangen und es habe 24 Plünderungen gegeben. Die Nacht sei ruhig verlaufen, hieß es. Frankreichweit waren 70.000 Beamte im Einsatz.



Die angemeldeten und genehmigten Demonstrationen hätten am Samstag auf den vorgesehenen Routen stattgefunden, teilte das Innenministerium mit. Allerdings hätten sich vielerorts in oder am Rande der Demonstrationszüge insbesondere linksextreme Gruppen formiert, die versucht hätten, Angriffe auf die Sicherheitskräfte oder auf Personen und Eigentum anzuzetteln. Die Beamten hätten dies aber mit einem systematischen Eingreifen im Allgemeinen verhindern können. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Martin Nefzger Randale auch in Barcelona: Rund 100 Festnahmen bei Protesten In Barcelona sind am Samstag Berichten zufolge Hunderte Jugendliche und junge Erwachsene zu Protesten zusammengekommen, etliche hätten dabei randaliert. Die jungen Leute hätten Straßenmobiliar, Fahrräder und Motorräder beschädigt, Geschäfte geplündert und Müllcontainer angezündet, berichteten unter anderem die spanische Tageszeitung "El País" und der katalanische Fernsehsender Betevé.



Die katalanische und die städtische Polizei in der Hauptstadt Kataloniens nahmen demnach rund 100 Demonstranten fest. Bei etwa einem Viertel der Festgenommenen habe es sich um Minderjährige gehandelt. Mehr als 220 Beamte waren den Angaben zufolge im Einsatz, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Martin Nefzger Erneut Gewalt bei regierungskritischen Protesten in Albanien Bei erneuten regierungskritischen Protesten in Albaniens Hauptstadt Tirana haben sich Demonstranten und Sicherheitskräfte heftige Auseinandersetzungen geliefert. Protestierer warfen Steine auf das Bildungsministerium und attackierten die Sicherheitskräfte mit Feuerwerkskörpern. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Gummigeschosse und Tränengas ein, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten.



Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden 13 Menschen verletzt, darunter neun Demonstranten. An der Demonstration nahmen tausende Menschen teil. In Tirana kommt es seit Wochen regelmäßig zu heftigen und von Gewalt begleiteten Protesten. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Alexander Uhl Hunderte Festnahmen bei erneuten Protesten in Italien

Bei erneuten Protesten in Italien sind landesweit Hunderte Menschen festgenommen worden. Die Polizei sprach am Samstagabend von neun Festnahmen und 371 vorläufigen Festnahmen. In 110 Fällen habe es sich um Minderjährige gehandelt. In mehreren italienischen Städten waren am Samstag Demonstranten auf die Straße gegangen. In Rom und Mailand demonstrierten jeweils rund 3000 Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und gegen hohe Lebenshaltungskosten. Nach den Ausschreitungen am Rande von Protesten am vergangenen Wochenende in Mailand hatte die Regierung scharfe Sicherheitsvorkehrungen getroffen. In Mailand wurden 500 Soldaten mobilisiert, zahlreiche Polizisten waren im Einsatz. In der Modemetropole verbarrikadierten zahlreiche Ladenbesitzer die Schaufenster ihrer Geschäfte. Die Regierung hatte auch Maßnahmen beschlossen, um eine Festnahme von Minderjährigen zu erleichtern und ihre Eltern bei Sachbeschädigungen mit Geldstrafen zu belegen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Alexander Uhl Innenminister: Fast 1000 Festnahmen bei landesweiten Protesten in Frankreich Bei den Protesten in Frankreich sind nach Regierungsangaben fast 1000 Menschen festgenommen worden. Die Zahl werde voraussichtlich noch steigen, sagte Laurent Nuñez am Samstagabend vor Journalisten. Die genehmigten Protestzüge seien zunächst „gut verlaufen“. Die Einsatzkräfte der Polizei seien später allerdings „mit einem extrem erhöhten Maß an Gewalt“ von „Militanten der extremen Linken“ konfrontiert gewesen. Die Behörden hatten in Vorbereitung auf dieses Protest-Wochenende strenge Auflagen erlassen und viele Kundgebungen verboten. Außerdem war ein Großaufgebot von etwa 70.000 Sicherheitskräften im Einsatz. "Der Tag ist noch nicht vorbei", sagte der Innenminister. Jetzt beginne eine dritte Phase. Die Sicherheitsvorkehrungen blieben bis spät in den Abend hinein bestehen, um zu verhindern, dass es zu Plünderungen in den Innenstädten komme. Zahlreiche Plünderungen konnten demnach zuvor verhindert werden. Außerdem kam es Nuñez zufolge zu keinen gezielten Angriffen auf öffentliche Gebäude, wie es sie am 17. Oktober gegeben hatte. Dennoch seien die Sicherheitskräfte wie bereits am vergangenen Wochenende mit einem extrem hohen Maß an Gewalt konfrontiert gewesen, etwa durch Wurfgeschosse. Zu erwähnen sei auch, dass sich mindestens in Nizza und Montpellier Aktivisten der extremen Rechten mit extremen Linken angelegt hätten, sagte der Minister. Bei heftigen Ausschreitungen seien außerdem zwei Personen in Clermont-Ferrand und Toulouse im Rahmen von Polizeieinsätzen schwer verletzt worden. Etwa in Paris kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. AFP Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Daniel Weidmann Proteste auch in Italien Die Polizei ist in Italien erneut mit einem Großaufgebot im Einsatz: In mehreren italienischen Städten demonstrieren Tausende Menschen. Bei einigen Protesten ist es zu vereinzelten Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen: Im norditalienischen Mailand gab es mitunter erneut Spannungen. Dort trafen im Zentrum Demonstranten auf Sicherheitskräfte: Die Polizei stoppte den Demonstrationszug, dabei wurden Schlagstöcke eingesetzt. Aus Sorge vor Ausschreitungen waren vor allem viele Luxusgeschäfte verbarrikadiert.



In Bologna setzte die Polizei zwischenzeitlich Tränengas und Wasserwerfer ein, um einen Demonstrationszug daran zu hindern, den Bahnhof zu erreichen. In Turin drängten Sicherheitskräfte Demonstranten mit Schilden zurück. In Rom zog eine überwiegend propalästinensische Demonstration durchs historische Zentrum. Auch in Neapel und Florenz versammelten sich Demonstranten. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Daniel Weidmann 410.000 Menschen auf der Straße Nach Angaben des französischen Innenministeriums haben heute rund 410.000 Menschen an den Protesten im Land teilgenommen. 110.000 davon demonstrierten demnach in der Hauptstadt Paris. Der von Gewerkschaften organisierte Aufmarsch war zuvor von den Behörden an den Rand der Stadt verlegt worden. Der Gewerkschaftsverband CGT meldete laut Medienberichten dagegen rund 800.000 Teilnehmende.

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Daniel Weidmann Polizei setzt Tränengas und Blendgranaten ein Die Polizei hat bei ersten neuen Protesten gegen hohe Lebenshaltungskosten in mehreren Städten Tränengas gegen Demonstrierende eingesetzt. Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, kam im Zuge der Proteste in Lille, Nantes, Lyon, Montpellier und Toulouse Tränengas zum Einsatz. In der Hauptstadt Paris blieb die Lage hingegen zunächst ruhig.



In einigen Städten gab es Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Demonstrierenden. Wie ein AFP-Reporter sah, durchbrachen im westfranzösischen Nantes tausende Demonstrierende die Reihen der Polizei, um ins Stadtzentrum vorzudringen. Die Einsatzkräfte versuchten, sie mit Tränengas und Wasserwerfer zu stoppen. Einige am Rand der Menge schleuderten Wurfgeschosse in Richtung der Polizisten und feuerten Feuerwerkskörper in ihre Richtung ab. In Lyon setzte die Polizei Tränengas ein, um etwa 1000 im Süden der Stadt versammelte Demonstrierende auseinanderzutreiben. In einigen Städten setzte die Polizei Tränengas ein – wie hier in Straßburg. . AFP Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Daniel Weidmann Viele Kontrollen – bereits 135 Festnahmen Zu Beginn des Protesttages in Frankreich hat die Polizei zahlreiche Menschen kontrolliert. Die Polizeipräfektur von Paris teilte mit, bei 635 Kontrollen viele verbotene Gegenstände beschlagnahmt. Bereits 135 Menschen wurden festgenommen. Man führe "massive Kontrollen" durch, insbesondere in Bahnhöfen und öffentlichen Verkehrsmitteln, "um jene abzuschrecken, die mit schlechten Absichten in die Hauptstadt kommen wollen". In Paris sei die Lage nach den ersten Angaben zur Mittagszeit aber "ruhig."



Wegen befürchteter Ausschreitungen und Plünderungen, wie sie am vergangenen Wochenende stattgefunden hatten, gab es in mehreren Städten Versammlungsverbote für bestimmte Zonen sowie Ausgangssperren. In Nizza, wo laut Präfektur alle Versammlungen verboten sind, wurden Polizeikräfte, Gendarmen und Spezialeinheiten im Stadtzentrum eingesetzt.



Innenminister Laurent Nuñez besuchte am Morgen Sicherheitskräfte in Paris und teilte auf der Plattform X mit, dass ein großes Aufgebot an Einsatzkräften mobilisiert sei. "Wir sind bereit", schrieb er. Zuvor hatte er den Einsatz von 70.000 Beamten angekündigt. Bereits am Tag war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz, wie hier in Paris. AFP Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Daniel Weidmann Rathausbrand in Limoges: Zwei Verdächtige in U-Haft Nach dem Rathausbrand im zentralfranzösischen Limoges im Zuge landesweiter Ausschreitungen am vergangenen Wochenende sind gegen die beiden Verdächtigen offizielle Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags und Sachbeschädigung eingeleitet worden. Die 34 und 66 Jahre alten Männer seien in Untersuchungshaft genommen worden, teilte Staatsanwältin Emilie Abrantes am Samstag mit.

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Daniel Weidmann Schüler kündigen nach Treffen mit Macron weitere Proteste an Vertreter der seit Wochen demonstrierenden französischen Schülerinnen und Schüler haben nach einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron weitere Proteste angekündigt. Nach dem Treffen am Freitag rief der Schülervertreter Nathanaël Combary die Demonstranten auf, „weiter zu mobilisieren“. Demnach bot Macron den Schülervertretern eine „Reform der Schuldemokratie“ sowie eine „vollständige Überarbeitung“ der Plattform Parcoursup an, die Schüler für ihre Bewerbung für Studiengänge nutzen müssen.



Combary sagte nach dem Treffen, er begrüße, dass Macron den Vertretern von Schülerorganisationen zugehört habe. „Aber wir sind nicht zufrieden, wir warten auf unser Treffen mit dem Premierminister“, fügte er hinzu. Frankreichs Regierungschef Sébastien Lecornu hat angekündigt, die Vertreter von Schülerorganisationen am Montag zu empfangen. Für das Wochenende sind derweil neue Proteste geplant. Macron hatte die Vertreter von Schülerorganisationen in den Elysée-Palast eingeladen. Er erklärte, er wolle „ihre Forderungen und Sorgen anhören“. Die rund 20 Schülervertreter verbrachten fast drei Stunden im Präsidentenpalast.

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fmg mit dpa/afp/epd/KNA