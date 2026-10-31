Die landesweiten Proteste in Frankreich verliefen am Samstagnachmittag zunächst weitgehend friedlich, eskalierten am Abend jedoch in mehreren Städten. In Paris und Lyon setzte die Polizei Tränengas ein, landesweit wurden fast 300 Menschen festgenommen. Nach Angaben des Innenministeriums beteiligten sich rund 320.000 Menschen an den Demonstrationen.

Wir berichten über die Proteste in Frankreich und die Folgen im Blog.

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Krawalle in Frankreich: Droht die Gewalt auch Deutschland?
Im Krisenmodus
 

fmg mit dpa/afp/epd/KNA