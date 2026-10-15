In Albanien ist es den zweiten Tag in Folge zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Hunderte Menschen protestierten am Mittwoch in der Hauptstadt Tirana gegen die Regierung und für bessere Studienbedingungen. Sie zogen zum Amtssitz von Regierungschef Edi Rama sowie zu zwei Ministerien. Unter den Demonstrierenden waren viele Studierende, die den Rücktritt Ramas forderten.

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Einige von ihnen errichteten Barrikaden aus Absperrgittern und warfen Steine sowie Molotowcocktails. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein.

Brandanschlag bei Albanien-Protesten: Fackeln im Bildungsministerium

Zum Hintergrund: In Albanien finden seit Ende Mai immer wieder Proteste gegen die Regierung statt. Auslöser waren Pläne für ein Luxus-Hotelprojekt in einem Küstennaturschutzgebiet. Das Projekt steht mit der Tochter von US-Präsident Donald Trump, Ivanka Trump, und ihrem Ehemann Jared Kushner in Zusammenhang und löste Proteste gegen mutmaßliche Korruption und mangelnde Transparenz aus. Studierende beklagen zudem hohe Studiengebühren und schlechte Bedingungen an den Universitäten.

Im Bildungsministerium verursachten die Protestteilnehmer nun einen Brand, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Zwei Demonstrierende kletterten über eine Mauer des Ministeriums und warfen Leuchtfackeln hinein. Wenig später quoll dichter schwarzer Rauch aus einem Fenster. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch.

Rauch und Flammen bei den Protesten in Tirana. © AFP | ADNAN BECI

Auch das Finanzministerium nahmen die Protestierenden ins Visier. Sie brachen die Türen auf, einige von ihnen drangen kurzzeitig in das Gebäude ein. Nachdem sie von der Polizei zurückgedrängt wurden, begaben sich die Menschen zu den Büros des Ministerpräsidenten, in deren Richtung sie Steine warfen. In einer Bankfiliale schlugen sie Fensterscheiben ein und zündeten Unterlagen an. Auch ein offenbar leerstehendes Gebäude stand in Flammen.

Unruhen in Tirana: Demonstranten stürmen Rathaus und legen Feuer

Bereits am Dienstag hatten hunderte Menschen vor dem Bildungsministerium Ramas Rücktritt gefordert. Die Demonstranten drangen ins Rathaus von Tirana ein, legten dort Feuer und beschädigten weitere Gebäude. Nach Angaben der Polizei wurden rund zehn Menschen festgenommen. Sechs Polizisten, acht Demonstranten, drei Journalisten und zwei Passanten mussten nach Angaben des Gesundheitsministeriums medizinisch versorgt werden.

Die Polizei erklärte, ihre Einsatzkräfte seien an dem Tag mit „anhaltender Gewalt“ konfrontiert gewesen und von maskierten Menschen mit Steinen, Feuerwerkskörpern und Molotowcocktails angegriffen worden.

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Die EU-Vertretung in Tirana äußerte sich besorgt über die „gewaltsame Eskalation“ und forderte alle Seiten zur Beruhigung auf. Hinweisen auf übermäßige Polizeigewalt gegen Demonstranten und Journalisten müsse rasch nachgegangen werden, erklärte sie. Albanien ist EU-Beitrittskandidat, zu Wochenbeginn war ein weiteres Verhandlungskapitel vorläufig abgeschlossen worden.

afp