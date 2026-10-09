Wenn Katie Zacharia demnächst vor die Kameras im winzigen Presseraum des Weißen Hauses tritt, wird niemand rätseln müssen, was sie von Donald Trump hält; sie hat es schriftlich niedergelegt. Mehrfach. In einer anhimmelnden Diktion, für die selbst die amerikanische Politik kaum Vergleichsbeispiele kennt.

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„Sie sind ohne jeden Zweifel der beste Präsident, den die Welt je gesehen hat“, schrieb Zacharia im April in einem offenen Brief an Trump. Seine historische Leistung verglich sie mit George Washingtons Kampf um die amerikanische Unabhängigkeit. Zuvor hatte sie ihn als „größten politischen Athleten aller Zeiten“ gewürdigt. In einem weiteren Schreiben unterzeichnete sie mit den Worten: „Ihr größter Fan in Kalifornien.“

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Trumps neue Sprecherin ist sein größter Fan: „Der beste Präsident, den die Welt je gesehen hat“

Das ist keine Satire. Die Texte sind in dem konservativen Internetmedium „California Globe“ nachzulesen. Zacharia wird nun die wichtigste öffentliche Stimme der Regierung. Übereinstimmende Berichte führender US-Medien wurden am Abend von Trump persönlich bestätigt. Zacharias – das ist eine Personalie, die gleichermaßen viel über die Frau wie über das politische System verrät, in dem sie Karriere gemacht hat.

Denn die designierte Nachfolgerin von Karoline Leavitt ist keineswegs eine jener politischen Selbstdarstellerinnen, deren Qualifikation vor allem in der Fähigkeit besteht, vor laufenden Kameras andere Menschen niederzureden.

Zacharia besitzt einen bemerkenswert vielseitigen Lebenslauf. Sie ist ausgebildete Juristin mit internationaler Berufserfahrung. Sie kennt die Wirtschaftswelt und das politische Washington. Sie hat in China gelebt, für internationale Institutionen gearbeitet, Geld für gemeinnützige Projekte eingeworben und vier Kinder großgezogen. Ihr Mann bewegt sich im amerikanischen Filmgeschäft. Und sie hat sich, parallel dazu, zu einer vorbehaltlosen Verteidigerin Donald Trumps entwickelt.

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Zacharias war Praktikantin bei George W. Bush

Die Geschichte beginnt in Kalifornien. Zacharia, nach biografischen Angaben 42 Jahre alt, studierte Politikwissenschaft an der Pepperdine University in Malibu, einer Hochschule mit ausgeprägt christlichem Profil. Dort schloss sie 2007 ihr erstes Studium ab und erwarb 2011 ihren juristischen Doktorgrad. Eine Station führte sie als Praktikantin in das Büro für politische Angelegenheiten des Weißen Hauses unter George W. Bush.

Später ging sie nach Peking. Bei der chinesischen Wirtschaftskanzlei Zhong Lun beschäftigte sie sich mit internationalen Rechtsfragen. Sie arbeitete dort auch als Rechtsberaterin für die Weltbank und deren privatwirtschaftlichen Arm, die International Finance Corporation.

Es ist der Teil ihrer Biografie, der so gar nicht zum Bild einer engstirnigen amerikanischen Kulturkämpferin passen will. Auch ihr Privatleben erzählt eine ungewöhnliche Geschichte. Ehemann Tyler Zacharia war zunächst im internationalen Investmentgeschäft tätig. Nach Jahren in China begab sich das Paar auf eine achtmonatige Rucksackreise um die Welt. Später wechselte Tyler in die Filmfinanzierung. Er war an der Entstehung von Martin Scorseses religiösem Historiendrama „Silence“ beteiligt, in dem es um christliche Missionare im Japan des 17. Jahrhunderts geht.

Glaube, Familie, Weltoffenheit, internationales Wirtschaftsrecht: Daraus hätte auch eine Karriere in einer gemäßigt konservativen Regierung entstehen können. Zacharia entschied sich jedoch für einen anderen Weg.

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In den vergangenen Jahren rückte sie zunehmend in das Umfeld Richard Grenells, des früheren US-Botschafters in Deutschland und engen Trump-Vertrauten. Für dessen Organisation „Fix California“ übernahm sie juristische und strategische Aufgaben. Die Initiative versucht, Republikaner in dem demokratisch dominierten Bundesstaat politisch wieder konkurrenzfähiger zu machen. Zudem begann Zacharia regelmäßig bei Fox News und Newsmax aufzutreten, verteidigte den Präsidenten und dessen Einwanderungs- und Sicherheitspolitik. Hier stimmte sie die ersten Lobeshymnen auf ihren Boss in spe an.

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Besonders aufschlussreich ist ein offener Brief vom Dezember 2025. Darin feierte sie Trump als politischen Titanen, warnte vor einer Niederlage bei den Kongresswahlen 2026 und verlangte, die Republikaner müssten ihre Mehrheiten endlich nutzen.

Noch weiter ging sie im April dieses Jahres. Nach den Schüssen beim traditionellen Dinner der Washingtoner Korrespondentenvereinigung schrieb sie einen Brief, in dem sie Trump beinahe messianische Bedeutung zuschrieb. Die amerikanische Republik werde durch ihn gerettet, die Gegner seines Präsidentenamtes bedrohten die Freiheit des Landes.

Damit stellt sich die Frage, wie wird eine Frau, die einen US-Präsidenten öffentlich nahezu zur historischen Erlöserfigur erhoben hat, künftig mit Journalisten umgehen, deren Aufgabe es ist, diesem Präsidenten kritisch auf die Finger zu schauen?

Kurz-Gastspiel beim Heimatschutz

Die erste Antwort könnte Zacharia in ihrer kurzen Zeit im Heimatschutzministerium gegeben haben.

Im Februar 2026 übernahm sie dort einen hochrangigen Kommunikationsposten unter der damaligen Ministerin Kristi Noem. Anfang April, nach nur rund sechs Wochen, war Zacharia wieder weg. Ihre Erklärung: Das ständige Pendeln zwischen Kalifornien und Washington habe einen hohen familiären Preis gefordert. „Ich habe vier Kinder“, sagte sie.

Die Episode macht ihre mögliche Berufung an die Spitze der Regierungsöffentlichkeitsarbeit überraschend. Das Amt der Sprecherin des Weißen Hauses bedeutet ständige Erreichbarkeit, internationale Krisen, Reisen mit dem Präsidenten, Pressekonferenzen unter Hochspannung und politische Konflikte, bei denen ein falsch gesetztes Wort diplomatische Folgen haben kann. Wie sich das mit vier Kindern und einem Lebensmittelpunkt in Kalifornien vereinbaren ließe, gehört zu den unbeantworteten Fragen dieser Personalie.

Schon bei „Truth Social“ an Trumps Seite

Beruflich brachte sich Zacharia nach ihrem Ausscheiden aus dem Heimatschutz-Ministerium wieder in Stellung. Sie wurde Kommunikationsberaterin der Trump Media & Technology Group, der Muttergesellschaft von Truth Social. Sie wechselte damit aus einem Regierungsapparat in das Unternehmen, das den wichtigsten digitalen Lautsprecher des Präsidenten betreibt. Trump nutzt die Plattform, um Personalentscheidungen anzukündigen, Gegner anzugreifen, internationale Konflikte zu kommentieren und seine eigene Wahrnehmung der Wirklichkeit zur offiziellen Erzählung zu machen. Zacharia weiß also, wie Trump öffentlich kommuniziert.

Sollte sie das Angebot annehmen, wäre ihre erste Aufgabe, dem amerikanischen Publikum einen Präsidenten zu erklären, der selten bereit ist, sich von anderen erklären zu lassen. Ihre zweite wäre schwerer: die Distanz zwischen einer Regierungssprecherin und dem Mann zu wahren, den sie öffentlich ihren größten politischen Helden nennt. Ihre Briefe legen nahe, dass ihr die zweite Aufgabe schwerer fallen könnte als die erste.