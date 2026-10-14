Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat über einen Antrag der AfD- und BSW-Fraktion mit dem Titel „Friedensgespräche statt Ausweitung des Krieges in der Ukraine“ debattiert. Außerdem lagen zwei Alternativanträge der Linken und der SPD vor, die den russischen Angriffskrieg verurteilen und die russische Führung zur Deeskalation aufrufen. Am Ende stand ein deutliches Ergebnis.

Wir berichten über die politische Lage in Sachsen-Anhalt und die Regierungsbildung in Magdeburg im Blog.

fmg/mit dpa/AFP/epd/KNA