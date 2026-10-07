Es ist eine historische Sitzung – mit einem historischen Ergebnis: Erstmalig in der deutschen Geschichte stellt die AfD einen Landtagspräsidenten: Ihr Kandidat Tobias Rausch wurde mit einer deutlichen Mehrheit von 48 Stimmen im ersten Wahlgang gewählt. Damit stimmten im Landtag von Sachsen-Anhalt neben der AfD und dem BSW auch Parlamentarier anderer Fraktionen für den Kandidaten. Überraschend darf die Rechtsaußen-Partei auch einen Vizepräsidenten stellen. 44 Parlamentarier stimmten für den AfD-Rechtsaußen Hans-Thomas Tillschneider – mutmaßlich Abgeordnete der CDU. Ein Vorbote für die Wahl zum Ministerpräsidenten im Dezember?
Wir berichten für Sie über die erste Landtagssitzung in Magdeburg im Liveblog.
fmg/mit dpa/AFP/epd/KNA