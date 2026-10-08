Es war eine historische Sitzung – mit einem historischen Ergebnis: Erstmalig in der deutschen Geschichte stellt die AfD einen Landtagspräsidenten: Ihr Kandidat Tobias Rausch wurde in dieser Woche mit einer deutlichen Mehrheit von 48 Stimmen im ersten Wahlgang gewählt. Damit stimmten im Landtag von Sachsen-Anhalt neben der AfD und dem BSW auch Parlamentarier anderer Fraktionen für den Kandidaten. Ein Vorbote für die Wahl zum Ministerpräsidenten im Dezember?

Wir berichten für Sie über die Reaktionen auf die Landtagssitzung in Magdeburg im Blog.

fmg/mit dpa/AFP/epd/KNA