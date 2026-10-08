Auswirkungen auf die Koalition? Wüst: "Bundesregierung hat einen Auftrag"



Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Wahl eines AfD-Politikers zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt mit Stimmen auch aus anderen Fraktionen als "tiefen Einschnitt in unsere Republik" bezeichnet. "Das Parlament ist die Herzkammer unserer Demokratie", sagte Wüst in Düsseldorf. "Und dass sie in Sachsen-Anhalt nun von einem Mitglied einer gesichert rechtsextremistischen Partei geführt wird, zeigt, dass in unserem Land etwas ins Wanken gekommen ist."



Es dürfe "keine Normalisierung von extremistischen Denkmustern" in den deutschen Parlamenten geben, warnte Wüst. Von den Christdemokraten forderte er Klarheit und "Geschlossenheit im Handeln" ein. "Wir stellen uns der AfD und ihren radikalen Positionen mit aller Kraft entgegen", so der CDU-Politiker. Gleichzeitig müsse die CDU alles daran setzen, Wähler für die politische Mitte zurückzugewinnen.



Die AfD und ihre Abgeordneten seien berüchtigt für ihre Geringschätzung der demokratischen Kultur im Parlamentarismus. "Ich habe erhebliche Zweifel daran, dass der neue Landtagspräsident in Sachsen-Anhalt seine Ankündigung, das Amt überparteilich führen zu wollen, in die Tat umsetzt", so Wüst.





Auf die Frage, ob die Wahl Rauschs mit Stimmen anderer Fraktionen Auswirkungen auf die Koalition in Berlin habe, sagte Wüst: "Die Bundesregierung hat einen Auftrag, eine Verabredung auf Basis des Koalitionsvertrages, für eine ganze Wahlperiode für dieses Land zu arbeiten. Der Verantwortung, die das gerade in diesen Zeiten mit sich bringt, sind sich alle gleichermaßen bewusst."