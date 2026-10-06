„Brandmauer funktioniert nicht“: BSW-Vize verteidigt Unterstützung für AfD-Landtagspräsidenten

Der stellvertretende BSW-Chef Christian Leye hat vor der konstituierenden Sitzung des neugewählten Parlaments in Sachsen-Anhalt die bisherige Abgrenzungspolitik der anderen Parteien von der AfD für gescheitert erklärt. „Die Brandmauer funktioniert nicht“, sagte Leye im Politico Berlin Playbook Podcast am Dienstag. Die Wahl eines AfD-Landtagspräsidenten bezeichnete Leye als Konsequenz des Wahlergebnisses.



„Wenn eine Partei fast 44 Prozent holt, dann ist es sehr schwierig, der Bevölkerung zu erklären, warum sie keinen Landtagspräsidenten haben sollte“, sagte der BSW-Politiker. Zugleich verteidigte er den Kurs seiner Partei gegenüber der AfD. Das BSW sei „definitiv nicht gegründet“ worden, „um zum Steigbügelhalter der AfD zu werden“, sagte er. Allerdings habe die bisherige Strategie die AfD gestärkt. Leye verwies hierbei auf eine Äußerung des Thüringer Landesparteichefs Björn Höcke. Dieser habe „die Brandmauer abgefeiert“ mit den Worten: „Diese Brandmauer hat uns stark gemacht.“



Leye plädierte daher für „einen schlaueren Umgang mit der AfD“. „Und das heißt keine Brandmauer, sondern eine inhaltliche Auseinandersetzung.“ Eine Unterstützung eines AfD-Ministerpräsidenten schloss Leye dagegen aus. „Wir werden Herrn Siegmund nicht wählen“, sagte er über den AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund, der das Amt des Ministerpräsidenten anstrebt. „Das haben wir gesagt und daran halten wir uns auch“, sagte Leye.



Für das BSW pochte Leye auf einen eigenständigen Kurs zwischen Union und AfD. „Die Regierungsbeteiligung in Brandenburg und Thüringen war ein Fehler. Das hätte man als junge Partei nicht machen dürfen“, sagte er. Das BSW wolle sich künftig weder an CDU noch an AfD anlehnen. „Es ist Zeit für eine starke Kraft in der Mitte und das kann im Moment nur das BSW sein.“



