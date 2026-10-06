Am 6. September 2026 ist in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt worden. Mit knapp 44 Prozent ging die AfD als stärkste Kraft aus der Wahl hervor. An diesem Mittwoch, 7. Oktober, findet nun die erste Sitzung des neuen Landtags statt. Dabei will die AfD erstmals den Landtagspräsidenten stellen. Gemeinsam mit dem BSW will sie mit insgesamt 44 Stimmen Tobias Rausch zum ersten AfD-Landtagspräsidenten in Deutschland wählen.

Wir berichten für Sie über die erste Landtagssitzung in Magdeburg im Liveblog.

fmg/mit dpa/AFP/epd/KNA