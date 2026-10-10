Die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern setzen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) weiter unter Druck. In Berlin könnte es nach dem Wahlsieg der Linken ein rot-rot-grünes Bündnis geben. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hielte das für ein „Misstrauensvotum gegen unsere Koalition“ und warnt die SPD-Chefs.

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fmg/mit dpa/AFP/epd/KNA