Die CDU tagt am Sonntag und Montag, um die letzten Wahlniederlagen zu beraten. Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern setzen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) weiter unter Druck. Seine Partei trifft sich über zwei Tage in einer Klausurtagung, um über Konsequenzen und mögliche Strategien zu beraten. In den letzten Umfragen kann sich die CDU über leichten Zuwachs freuen. Doch die AfD bleibt weiterhin klar vorn.

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fmg/mit dpa/AFP/epd/KNA