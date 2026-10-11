Die CDU tagt am Sonntag und Montag, um die letzten Wahlniederlagen zu beraten. Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern setzen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) weiter unter Druck. Seine Partei trifft sich über zwei Tage in einer Klausurtagung, um Konsequenzen und mögliche Strategien zu beraten. Unterdessen übt Ex-CSU-Chef Horst Seehofer Kritik am Kanzler.

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fmg/mit dpa/AFP/epd/KNA