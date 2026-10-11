In der Straße von Hormus ist Berichten zufolge abermals ein Tankschiff beschossen worden. Außerdem: Nach Angaben der staatlichen Luftfahrtbehörde sind bei einem verheerenden Luftangriff auf den Flughafen in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad mindestens zwölf Menschen getötet worden. Hunderte wurden verletzt. Es ist die höchste Opferzahl bei einem Angriff auf den mit den USA verbündeten Golfstaat seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar.
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mit Material von dpa und AFP