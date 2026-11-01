Wenige Stunden nach Wiedereröffnung: Huthis melden neuen Angriff auf Flughafen von Riad

Nur wenige Stunden nach der Wiederaufnahme des Flugbetriebs am internationalen Flughafen von Riad hat die vom Iran unterstützte jemenitische Huthi-Miliz nach eigenen Angaben den Flughafen erneut angegriffen. Bei drei Militäreinsätzen hätten die Huthis „Dutzende ballistische Raketen“ eingesetzt, erklärte Militärsprecher Jahja Saree am Sonntagabend im Onlinedienst X. Der Angriff auf den Flughafen in der saudiarabischen Hauptstadt habe „sein Ziel erreicht“. Eine Bestätigung aus Saudi-Arabien lag zunächst nicht vor.



Der König-Chalid-Flughafen war nach einer Reihe tödlicher Huthi-Angriffe rund zwei Wochen lang geschlossen gewesen. Am Sonntag hatte er den Flugbetrieb teilweise wieder aufgenommen. Laut dem Flugverfolgungsdienst Flightradar24 starteten einige Maschinen, die meisten Flüge fielen jedoch aus.



Die im Jemen ansässigen Huthis hatten den Flughafen am Morgen erneut zum „militärischen Ziel“ erklärt und Fluggesellschaften vor seiner Nutzung gewarnt. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte in seinen Reisehinweisen zu Saudi-Arabien: „Mit einer Fortdauer der Kampfhandlungen und weiteren Luftangriffen sowie mit Beeinträchtigungen des Flugverkehrs muss gerechnet werden.“



Saree zufolge zielten die beiden weiteren Huthi-Angriffe auf einen Luftwaffenstützpunkt in Chamis Muschait und einen Marinestützpunkt in Dschasan im Süden des Landes. Am frühen Sonntagmorgen hatte ein AFP-Journalist in Riad drei Explosionen gehört. Die saudiarabische Militärkoalition erklärte, sie habe eine ballistische Rakete und zwei Drohnen im Raum Riad abgefangen. Im Süden habe sie mindestens zehn weitere ballistische Raketen abgeschossen. Nach Angaben des saudiarabischen Zivilschutzes verletzten herabfallende Trümmerteile zwei Menschen.



