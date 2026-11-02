Aktuell gibt es keine Attacken der USA und Israels auf den Iran. Laut einem Medienbericht sollen Donald Trump und Benjamin Netanjahu zum weiteren Vorgehen in Nahost telefoniert haben. Dabei gibt es wohl unterschiedliche Auffassungen, ob die USA neuerliche Attacken starten soll. Zuvor hatte der US-Präsident jedoch selbst neue Angriffe auf Ziele für den Iran-Krieg ins Spiel gebracht.

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mit Material von dpa und AFP