Aktuell gibt es keine Attacken der USA und Israels auf den Iran. Dennoch hat US-Präsident Donald Trump mögliche neue Angriffe auf Ziele für den Iran-Krieg ins Spiel gebracht. „Wir haben ihr Atomprogramm ausgeschaltet. Wir müssen uns noch um, ich würde sagen, ein oder zwei Anlagen kümmern, aber das können wir in zehn Minuten erledigen“, sagte Trump vor Journalisten auf seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida.
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mit Material von dpa und AFP