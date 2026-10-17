Zwei Containerschiffe in der Straße von Hormus versenkt

Inmitten hunderter Container und unzähliger Trümmerteile, die in der Straße von Hormus treiben, positionieren sich kleine Boote, die versuchen, einzelne Frachten zu retten: In der Straße von Hormus sind in den vergangenen Tagen zwei Frachtschiffe gesunken, berichtet "CNN". Mehrere Videos in den sozialen Medien zeigen tonnenweise Ladung, die sich in der wichtigen maritimen Handelsstraße verteilt.



Bereits am Dienstag soll demnach das Containerschiff unter singapurischer Flagge fahrende Containerschiff GFS Pride bei der Durchfahrt gerammt worden sein. Es geriet in Brand und sank schließlich. Alle Besatzungsmitglieder konnten rechtzeitig evakuiert werden. Auch das Containerschiff Cape Dao sank, wie die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) gegenüber "CNN" mitteilte. Bereits am 23. September soll es von einem Geschoss getroffen worden sein. Ein Besatzungsmitglied kam dabei ums Leben.



Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Tagen intensiviert. Sie attackieren dabei in der Regel Tankschiffe und Frachter, die sich auf einer südlichen Route nahe der omanischen Küste befinden. Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine dort zivile Handelsschiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Der Iran betrachtet die Route als «illegal» und fordert die Passage entlang der iranischen Küste.



Der Iran blockiert seit Beginn des Krieges Ende Februar mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr weitestgehend. Auch das US-Militär hat wiederholt zivile iranische Schiffe attackiert. Die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Straße von Hormus ist im Iran-Krieg zum zentralen Konfliktpunkt zwischen dem Iran und den USA geworden.